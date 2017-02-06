Эксперты призывают руководство ВР и председателей фракций обнародовать персональный состав парламентской коалиции

Киев. 6 февраля. УНИАН. Руководство Верховной Рады и председатели депутатских фракций должны выполнить обещания и обнародовать персональный состав парламентской коалиции.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил директор Ukrainian Politconsultlng Group Дмитрий Разумков.

«Мы призываем выполнить обещания и обнародовать персональный состав парламентской коалиции, включительно с подписями народных депутатов под коалиционным соглашением. Если таких нет, об этом нужно честно сказать», - подчеркнул он.

Еще одним требованием, по словам Разумкова, является «внесение изменений в регламент ВР, потому что сегодня там даже нет упоминания о коалиции, хотя она является одной из ключевых механизмов управления».

«Было бы логично, если бы коалиция формировалась за счет фракций, а не за счет ситуативного наполнения теми или иными депутатами. Также в регламенте должны быть четко отражены позиции по формированию, существованию и прекращению деятельности коалиции», - добавил эксперт.

Также, по его словам, ВР должна принять закон «О парламентской оппозиции».

В то же время политолог, кандидат политических наук Василий Мокан отметил, что ситуация с неопределенностью персонального состава коалиции способствует тому, что критики ВР очень активно этим пользуются. «Это используется как определенный правовой механизм делегитимации ВР, игра на досрочные парламентские выборы. Это также сказывается на очень низком уровне доверия к ВР со стороны украинских граждан», - добавил он.

Политолог также считает, что члены коалиции используют определенный манипулятивный тезис о том, что в ВР есть результативные голосования и достаточное количество голосов за те или иные проекты, в том числе и правительственные.

«Соответственно, неважно, сколько на самом деле находится депутатов в составе коалиции. Важно, что ВР работает, голосует и принимает решения. На наш взгляд, это достаточно манипулятивный тезис, потому что, судя по анализу механизма формирования коалиции, субъектом формирования коалиции являются депутатские фракции, а не внефракционные депутаты... Фракция является основным и единственным субъектом формирования коалиции», - сказал он.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/70574