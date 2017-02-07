Интернет ассоциация Украины призывает депутатов принять закон о доступе к инфраструктуре

Киев. 7 февраля. УНИАН. Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) призывает Верховную Раду принять закон, предусматривающий создание равных условий деятельности для всех участников рынка телекоммуникаций, установив прозрачные и справедливые расценки за доступ к инфраструктуре, сообщил глава правления ИнАУ Александр Федиенко на пресс-конференции в УНИАН.

«Над законопроектом о доступе к инфраструктурам отрасль работала не один месяц. Надеюсь, депутаты примут этот законопроект, который урегулирует отношения между операторами и владельцами структуры», - сказал он.

В конце сентября 2016 года соответствующий законопроект №3719 №4159 «О доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей» был принят в Верховной Раде в первом чтении.

Как сообщил член комитета ИнАУ по вопросам доступа к инфраструктуре телекоммуникаций Владимир Ляшенко, присутствовавший на пресс-конференции, Раде необходимо как можно быстрее принять этот законопроект, несмотря на то, что в нем имеются моменты, которые нуждаются в доработке.

«Лучше иметь закон несовершенный, но который закладывает основы (доступа к инфраструктуре – УНИАН), чем не иметь ничего. Если до конца этого года Кабмин не установит правила игры на рынке доступа к инфраструктуре, то мы проиграем информационную войну», - заявил он.

При этом Ляшенко уточнил, что одной из проблем в законе является разрешение демонтажа сетей, порядок которых будет устанавливать исключительно Кабинет министров Украины.

«На сегодня владельцы инфраструктуры осуществляют демонтаж на свое усмотрение. Такая позиция не позволит развиваться интернету в Украине. В законе необходимо выписать порядок и основные принципы демонтажа и конкретно на основе какого документа он будет возможен», - пояснил он.

Присутствующий на пресс-конференции председатель комитета ИнАУ по вопросам ИКТ в образовании Иван Петухов добавил, что сейчас в парламенте лежат более 50 непринятых законопроектов, регулирующих интернет-сферу в Украине. И это при том, что проникновение регулярных интернет-пользователей по всей территории Украины достигло отметки 70%.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2016 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4159 «О доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей», за который проголосовали 236 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

По словам главы парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александра Данченка, принятие законопроекта о доступе к инфраструктуре позволит украинским телеком-операторам расширить свое интернет-покрытие и будет способствовать развитию цифровой экономики в стране.

Принятие данного законопроекта поддерживают ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» и «Телас», общественный совет Нацкомиссии по регулированию связи и информатизации, общественный совет Государственной службы специальной связи и защиты информации и ряд украинских операторов телекоммуникаций.

Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) – профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий, объединяет свыше 180 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов ее членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.