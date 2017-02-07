Sport Life станет новым оператором фитнес-центра "Фитнес Блокбастер" в Оболонском районе Киева

Киев. 7 февраля. УНИАН. Крупнейший в Украине фитнес-оператор Sport Life станет новым оператором фитнес-центра «Фитнес Блокбастер» в развлекательном центре «Блокбастер», расположенном по адресу проспект Московский, 34В в Оболонском районе Киева. Об этом сообщили управляющий развлекательного центра «Блокбастер» Алексей Романец и директор по маркетингу группы компаний Sport Life Александра Писанко в УНИАН во время подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве.

«Sport Life имеет колоссальный опыт оперирования фитнес-клубами, поэтому мы приняли решение принять фитнес-центр «Фитнес Блокбастер» в свою сеть. Будущий клуб Sport Life становится клубом формата Lux&SPA», - сказала Писанко.

При этом она отметила, что с 1 февраля «Фитнес Блокбастер» находится на модернизации и глобальной реконструкции. «Будут существенно расширены тренажерный зал, студии для групповых программ», - рассказала Писанко.

По словам управляющего развлекательного центра «Блокбастер» Алексея Романца, владельцы клиентских абонементов фитнес-центра «Фитнес Блокбастер» смогут посещать другие клубы сети Sport Life.

«Руководство развлекательного центра «Блокбастер» приняло решение о сотрудничестве с сетью фитнес-клубов Sport Life. Отныне она станет нашим оператором. Все владельцы клиентских абонементов фитнес-центра «Фитнес Блокбастер» смогут посещать другие клубы сети Sport Life по всей Украине, 24 из которых — в столице, и 26 — в регионах. Для обладателей гостевых карт уже предложены специальные условия на переоформление тренировок и других услуг на территории Sport Life», - сказал Романец.