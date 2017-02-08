ООН и Киево-Могилянская бизнес-школа запускают проект по обучению руководителей объединений малого и среднего бизнеса (фото, видео)

Киев. 8 февраля. УНИАН. Программа развития Организации объединенных наций (ПРООН) вместе с Киево-Могилянской бизнес-школой запускают проект по обучению руководителей объединений малого и среднего бизнеса, сообщила на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора представительства ПРООН в Украине Блерта Чела.

«Мы вместе с Киево-Могилянской бизнес-школой рады запустить новую учебную программу для руководителей объединений малого и среднего бизнеса для того, чтобы усилить их полномочия. Эта программа поможет развивать руководителям бизнес-ассоциаций такие навыки, как финансирование бизнеса, сбор средств и маркетинг», - отметила она.

Данная программа запущена в сотрудничестве с Министерством экономического развития и торговли Украины и при финансовой поддержке Швейцарской конфедерации.

«Для нас было принципиально, чтобы в этой программе принимали участие ассоциации из разных сфер. Важно, чтобы были ассоциации, которые представляют бизнес на востоке и ассоциации, представляющие женщин-предпринимателей», - сказал на пресс-конференции заместитель директора Швейцарского бюро сотрудничества в Украине Виктор Шуткевич.

В программе будут принимать участие руководители Украинской ассоциации мебельщиков, Союза содействия развитию сельского зеленого туризма в Украине, Винницкая областная организация «Союз предпринимателей «Стена», Клуб деловых людей, Межрегиональный союз птичников и кормопроизводителей Украины, Донецкая торгово-промышленная палата, Лига деловых и профессиональных женщин Украины, которые объединяют около 2500 малых и средних предприятий.

Руководитель данного проекта в Киево-Могилянской бизнес-школе Эдуард Мальцев отметил, что программа позволит руководителям объединений получить практический опыт в развитии своих организаций.

«В этой программе мы будем организовывать встречи руководителей с представителями государственных органов власти, бизнеса и искусства», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли подготовило стратегию развития малого и среднего бизнеса в Украине до 2020 года, в рамках которой планируется создать более качественное регуляторное поле, улучшить налоговое администрирование, развивать предпринимательскую культуру, содействовать усилению конкурентоспособности, инновационности и экспортной ориентированности.

Выполнение стратегии позволит Украине до 2020 года войти в ТОП-20 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business (сейчас - 80 место), увеличить количество инновационных предприятий до 20% с 14,6%, а долю прибыли малого и среднего бизнеса в общей структуре прибыли - до 78% с 72,8%.

Фото-новости с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/70628