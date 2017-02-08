Эстонский инвестор призывает генпрокуратуру защитить его собственность в поселке Затока (видео)

Киев. 8 февраля. УНИАН. Эстонский инвестор Марсель Вихман, который приобрел земельный участок на побережье, в поселке Затока Одесской области призывает Генеральную прокуратуру Украины защитить его собственность от криминалитета. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил адвокат эстонского инвестора Марселя Вихмана Александр Погорелый, комментируя ситуацию с вымогательством и угрозами.

«Сегодня мой доверитель Марсель Вихман был вынужден обратится в посольство Эстонии за помощью из-за давления криминалитета в Затоке. Две недели назад была сожжена очередная база отдыха... В общем, в Затоке происходят поджоги, давление на людей и рэкет...Я обращаюсь к генеральному прокурору с требованием не допустить этого», - сказал адвокат эстонского инвестора Александр Погорелый.

Адвокат также заявил, что судебная система Украины не спешит защищать права инвестора.

«Несмотря на наши заявления о возбуждении уголовного дела о вымогательстве, никаких следственных действий не было проведено», - сказал Погорелый.

Присутствовавший на пресс-конференции посол Эстонской Республики Герт Антсу заявил, что правовое государство должно защищать права инвесторов.

«Очень важно соблюдение норм правового государства в Украине, в том числе защита иностранных инвесторов. В данный момент эти нормы плохо соблюдаются, и я бы хотел, чтобы правоохранительные органы обратили на ситуацию в Затоке», - заявил Антсу.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции народный депутат Борислав Береза отметил, что ситуация с эстонским инвестором отпугивает инвестиции в Украину.

«Я обращался к генпрокурору, к президенту. Если не будет помощи со стороны правоохранительных органов, то еще один инвестор уйдет с Украины», - сказал Борислав Береза.

Как сообщал УНИАН, ранее эстонский инвестор Марсель Вихман заявлял об угрозах со стороны властей Затоки и попытках вымогательства.

В мае прошлого года в Одессе полиция задержала членов преступной группировки, которая занималась похищением людей, шантажом и убийствами. По словам экс-главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе, за помощью к правоохранителям обратился адвокат, который занимает активную позицию в раскрытии преступных схем в сфере распределения земельных участков в курортных районах Одесской области. Заявитель сообщил, что получил в свой адрес угрозы в связи с его деятельностью - реализацией инвестпроекта по строительству набережной в Затоке.