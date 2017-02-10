Депутаты и жители Кривого Рога призывают правительство усовершенствовать законодательство в сфере управления многоквартирными домами (видео)

Киев. 10 февраля. УНИАН. Депутаты и жители города Кривой Рог призывают правительство и Верховную Раду усовершенствовать законодательство в сфере управления многоквартирными домами, чтобы не дать возможности затягивать процесс по смене управляющей компании.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил депутат Долгинцевского районного в городе Кривой Рог совета, директор компании по управлению многоквартирными домами «Наш дом» Александр Савченко.

«Мы надеемся, что Верховная Рады и Кабмин услышат нас и внесут изменения в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и доработают Закон Украины №417 «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», - сказал он. – Потому что в них не разработаны четкие нормы, когда передается дом в управление другому управителю. К примеру, договор в нашем городе заключен между горисполкомом и управляющими компаниями. Таким образом, город не спешит разрывать договор, а управитель не инициирует передачу дома. Получается, дома, которые хотят перейти к другому управителю, не могут перейти законным способом».

При этом Савченко отметил, что необходимо прописать четкую процедуру передачи дома от одной компании по управлению многоквартирным домом к другой, чтобы не было возможности затягивать этот процесс.

Присутствовавшая на пресс-конференции депутат Криворожского городского совета Наталья Шишка добавила, что население города запугивают неполучением субсидии в случае перехода к новым управителям, и это происходит из-за несогласований в законе.

«В бюджете Украины на 2017 год и Законе Украины «О жилищно-коммунальных услугах» прописано, что субсидии заложены на содержание домов, а в нормативных документах, которые издал Кабмин, написано «на управление многоквартирным домом». Эти документы не согласуются между собой, и они не работают», - сказала она.

Шишка также заявила, что в Кривом Роге наблюдались факты фальсификации по выбору управляющей компании.

«После введение нормы о том, что от назначенного управляющего можно отказаться в любое время, сообщив ему об этом за два месяца, эти управители начали штамповать протоколы и выбирать сами себя, - сказала она. - До 2012 года обслуживали дома коммунальные предприятия, а после принятия закона №417 зашли частные компании. Это должно было положить конец монополии коммунальным ЖЭКам, однако у нас одна монополия сменилась другой. Ведь чиновники нашего города затягивают этот процесс».

В свою очередь присутствовавшая на пресс-конференции депутат Днепропетровского областного совета от Кривого Рога Ирина Туровская заявила, что существует противодействие выходу на рынок новых компаний по управлению многоквартирными домами.

«В моем доме подделали протокол, и мою подпись в частности. Кроме этого, по информации некоторых официальных лиц, уже сдано около 2 тыс. протоколов, однако на сайте горисполкома опубликовано только 600. К тому же сайт не обновлялся с ноября прошлого года, хотя по закону должен обновляться каждый месяц», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2015 года в Украине вступил в силу Закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

Согласно документу, если жители многоквартирного дома, в котором не создано объединение совладельцев, до 1 июля 2016 года не приняли решение о форме управления, исполнительный орган местного совета назначит управляющего на конкурсной основе.

В декабре прошлого года правительство приняло постановление «Об утверждении порядка определения предельного размера расходов на оплату услуги по управлению многоквартирным домом», утвердив механизм возмещения льгот и субсидий на оплату услуг по управлению многоквартирным домом.