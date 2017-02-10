Жильцы столичного дома призывают президента не допустить отчуждения квартир на основании решения судебных приставов оккупированного Крыма (видео)

Киев. 10 февраля. УНИАН. Жильцы столичного дома по улице Богдана Хмельницкого, 58А, в центре Киева призывают президента Украины Петра Порошенко вмешаться и не допустить отчуждения квартир на основании решения судебных приставов оккупированного Россией Крыма.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили жильцы дома: заслуженный юрист Украины Виктор Щербаков, адвокат Антон Щербаков, председатель самообороны жителей Артур Севрюков.

«В понедельник, 13 февраля, в 11 часов жильцы нашего дома начинают пикетирование администрации президента – это будет спокойный, молчаливый пикет, где мы будем требовать от президента защитить наше гарантированное конституцией право на жилье. Эти пикеты мы будем проводить ежедневно, пока мы не ощутим, что жуликам дали по рукам», - сказал Виктор Щербаков.

Он объяснил, что такая ситуация сложилась из-за решений Апелляционного суда Киева об отмене имущественных прав некоторых жильцов дома на их квартиры на основании исков арбитражного управляющего. Арбитражный управляющий, в свою очередь, действует на основании решения Хозяйственного суда Киева, которым была открыта процедура ликвидации зарегистрированной в Крыму компании - застройщика данного дома на основании письма судебного пристава оккупированного Россией Крыма.

«В 2015 году было возбуждено дело о банкротстве фирмы-застройщика по заявлению коммунального предприятия «Управление по контролю за благоустройством» города Днепропетровска на основании одного-единственного доказательства – письма судебного пристава-исполнителя Республики Крым о том, что компания не уплатила долг этому коммунальному предприятию, а в рамках этой процедуры 4 августа 2016 года эта фирма была признана банкротом и был назначен ликвидатор (арбитражный управляющий), - объяснил Щербаков. - Начиная с осени прошлого года ликвидатор подал в Шевченковский суд и Апелляционный суд в общем количестве около 40 исков о признании недействительными решений о признании имущественных прав. Оснований для этого, мы полагаем, нет».

Он отметил, что в течение 2002-2006 годов жильцы проплатили застройщику 100% стоимости квартир. «В 2008 году застройщик полностью прекратил строительство и ушел с площадки… в 2010 году мы объединились и решили достраивать за счет собственных денег этот дом и без участия фирмы-застройщика за счет повторных взносов мы этот дом достроили, попутно стали признавать имущественные права на объект инвестиций», - сказал Щербаков.

Он отметил, что в 2015 году почти 100% жильцов получили решения о признании имущественных прав, однако в рамках процедуры банкротства застройщика Апелляционный суд Киева уже отменил два решения от 2015 года о признании имущественных прав, при этом некоторые из судей, которые приняли данные решения, ранее участвовали в признании имущественных прав жильцов дома.

Присутствовавший на пресс-конференции народный депутат Юрий Левченко подчеркнул тот факт, что те же самые судьи, которые ранее принимали одни решения, сейчас принимают кардинально противоположные.

«Тут очевидный факт, что кто-то с ними договорился, поэтому я как народный депутат требую от Национального антикоррупционного бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратуры отреагировать на такие действия судей, а также требую от других правоохранительных органов, в частности, от полиции, ускорить расследование, так как наличие очевидно подделанных документов позволяет очень быстро через криминальное дело эти решения суда отменить и приостановить возможность вынесения других подобных решений», - сказал Левченко.

Щербаков сообщил, что жильцы организовали самооборону для защиты своего имущества. «И в рамках закона, с охотничьим оружием мы будем защищать свой дом», - сказал залуженный юрист Украины.

Присутствовавший на пресс-конференции председатель самообороны жильцов дома Артур Севрюков подтвердил намерение жильцов защищать свой дом всеми доступными средствами. «В свою очередь, мы просим президента не допустить противостояния в центре столицы», - сказал Севрюков.

Как сообщал УНИАН, комиссия при Министерстве юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации имущественных прав и бизнеса с начала года удовлетворила 44% жалоб о захвате бизнеса и недвижимости. По словам замминистра юстиции Павла Мороза, было рассмотрено по существу примерно 500 жалоб, из них около 220 жалоб удовлетворено.