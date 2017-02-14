В Киеве 18 февраля пройдут мероприятия, посвященные чествованию защитников Дебальцевского плацдарма (видео, фото)

Киев. 14 февраля. УНИАН. В центре Киева 18 февраля состоятся мероприятия, посвященные чествованию защитников Дебальцевского плацдарма – тех, кто остался жив, и тех, кто погиб во время вывода украинских войск из окружения российско-террористических группировок.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы мероприятия – члены общественных организаций «Союз ветеранов АТО Соломенского района Киева» Игорь Скопненко, «Киевский городской союз ветеранов АТО» Леонид Антонюк, «Патриотическое движение сечевых стрельцов» Мария Гобова.

Как заявил Антонюк, мероприятие начнется 18 февраля в 14.00 возле Киевской городской государственной администрации, после чего участники пройдут к Софийской площади, где в 15.00 начнется концерт с участием известных украинских групп «ВВ», «Мандри», «Антитіла», «Гайдамаки», а также других украинских певцов. Во время акции со сцены планируется демонстрация фото- и видеоматериалов, сделанных на местах боев непосредственными участниками.

«Шествие пройдет без политических лозунгов, под национальными флагами и флагами тех батальонов, которые воевали на Дебальцевском плацдарме... Мы хотим видеть всех – и политиков, и простых людей, кому небезразлична Украина», – сказал Антонюк.

По словам Гобовой, аналогичное мероприятие впервые ветераны АТО провели в прошлом году, но оно было немногочисленным. На этот раз его организаторы ожидают прибытия из разных уголков Украины минимум 20 тыс. человек.

«Мы приглашаем на наше мероприятие всех политиков, всех людей, чтобы почтить тех, кто погиб, и тех, кто жив. Ведь то, что в Киеве и в других городах не слышны взрывы снарядов – большая заслуга этих воинов», – сказал Скопненко.

«Я думаю, что приход людей на эту акцию – это то наименьшее, что мы можем сделать в знак благодарности всем нашим воинам», – отметил присутствующий на пресс-конференции лидер группы «Мандри» Сергей Фоменко.

Вместе с тем организаторы предстоящей акции выразили мнение, что было бы целесообразно, если бы в дальнейшем день защитников Дебальцевского плацдарма отмечался на государственном уровне.

Справка УНИАН. Согласно отчету Генштаба Вооруженных сил Украины о боевых действиях на Дебальцевском плацдарме с 27 января по 18 февраля 2015 года, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 - взяты в плен и 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцевского выступа погибли 136 и был ранен 331 военнослужащий ВСУ.

За ведение боевых действий в районе Дебальцево государственными наградами Украины награждены 379 военнослужащих (в том числе посмертно - 136).

Под Дебальцево в феврале 2015 года силам АТО в составе около 13 тыс. бойцов противостояли 19 тыс. российско-террористических войск.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/70740