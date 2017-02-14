Представители Ассоциаций деревообрабатывающих предприятий Украины призывают власть не отменять мораторий на экспорт леса-кругляка (фото, видео)

Киев. 14 февраля. УНИАН. Представители деревообрабатывающей отрасли призывают правительство и президента Украины не отменять мораторий на экспорт необработанной древесины, предусматривающий введение 10-летнего моратория на экспорт леса-кругляка.

Соответствующее обращение глав ассоциаций деревообрабатывающих, лесозаготовительных, мебельных и плиточных предприятий Украины на пресс-конференции в УНИАН озвучил глава Ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Западной Украины Игорь Соболевский.

«Совет глав Ассоциаций деревообрабатывающих предприятий, областные советы призывают премьер-министра, президента Украины и главу Верховной Рады не отменять мораторий, чтобы дать возможность развиваться нашей отрасли», - сказал Игорь Соболевский, добавив, что в случае отмены моратория люди готовы выходить на протесты.

По его словам, за год моратория перерабатывающая отрасль нарастила объемы производства и начала модернизироваться.

«За год моратория изменилась деревообработка в стране. В каждой области появились новые предприятия, созданы новые рабочие места, увеличен поток налогов в бюджет Украины. За год моратория начала возрождаться деревообрабатывающая отрасль и надеемся, что благодаря этому Украина перестанет закупать из Китая стулья…», - сообщил глава Ассоциации Западной Украины.

Игорь Соболевский добавил, что для инвестиций в деревообрабатывающую отрасль необходима четкая стратегия государства в обеспечении сырьем.

«В первую очередь необходима стратегия по возобновлению лесов, а для этого нужно создать лесхозы, с которыми можно строить стратегическое сотрудничество. А на данный момент нет главы агентства лесных ресурсов Украины, отсутствуют 40 директоров лесхозов. С кем работать? С кем заключать договоры?» - сказал Соболевский, подчеркнув, что такая ситуация скорее всего кому-то выгодна.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции глава Аосоциации деревообработчиков Волыни Игорь Литвинюк отметил, что разница показателей доходов Польши и Украины от реализации продукции, связанной с лесной отраслью, огромная.

«Площадь лесов Украины и Польши почти одинакова, но объем реализации продукции, связанной с лесной отраслью, огромная. В Польше – 24,7 млрд долл., в Украине – 2,5 млрд долл. Экспорт лесной деревообрабатывающей, бумажной и мебельной отраслей в Польше – 16,3 млрд долл., а в Украине – 2 млрд долл.», - сказал Иван Литвинюк.

Также он призвал разработать и принять государственную программу по развитию лесопромышленного комплекса Украины.

«Обращаюсь к правительству и профильных министерств разработать и принять государственную программу по развитию лесопромышленного комплекса Украины с участием общественности. А также, возобновить государственное финансирование лесной отрасли», - сказал Литвинюк.

Присутствовавший на пресс-конференции глава Львовской Ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготовочных предприятий Украины Николай Когут поддержал позицию участников конференции.

«На сегодняшний день альтернативы мораторию нету. Поэтому я обращаюсь к депутатам, премьер-министру: ни в коем случае не отменять мораторий на экспорт кругляка», - сказал он, добавив, что Львовская область также ощутила позитив от моратория.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла изменения в Закон «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов» (относительно моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде). Данным документом вводится 10-летний мораторий на вывоз этой продукции за пределы таможенной территории Украины.

Представители деревообрабатывающей отрасли неоднократно призывали к введению моратория на экспорт необработанного леса, загрузить деревообрабатывающие предприятия, тем самым увеличив доходы бюджета и создав рабочие места в регионах. В июле того же года президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон, вводящий мораторий на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде.

Однако, возобновились разговоры на уровне руководства страны об отмене моратория. Так, в марте прошлого года Кабинет министров Украины внес в парламент законопроект об отмене запрета на экспорт необработанного леса, введенного в апреле 2015 года. А глава Представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли сегодня заявил, что Европейский Союз рассчитывает на принятие Верховной Радой разработанного Кабинетом министров законопроекта об отмене моратория на экспорт леса, введенного в Украине в 2015 году сроком на 10 лет и предложил предоставить второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Фото с пресс-конференции в УНИАН: https://photo.unian.net/rus/themes/70747

В пресс-конференции приняли участие: голова Асоциации деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Западной Украины Игорь Соболевский, голова Ассоциации деревообработчиков Волыни Иван Литвинюк, голова Львовской Ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Украины Николай Когут, голова Черновицкой Ассоциации деревообработчиков Дмитрий Саин, представитель Тернопольской Ассоциации деревообработчиков Николай Притолюк, голова Киевской Ассоциации деревообработчиков Александр Иллюшенко, генеральный директор Ассоциации «Союз бирж Украины» Борис Беренштейн, директор Института поддержки регуляторной реформы в Украине Владимир Дорош, глава общественной организации «Вектор права» Роман Верхоляк.