Пилотный проект по рекультивации земель позволит за 5 лет восстановить поврежденные нелегальной добычей янтаря земли лесного фонда – главы ОГА (видео)

Киев. 15 февраля. УНИАН. Утвержденный постановлением Кабинета министров Украины пилотный проект по рекультивации земель лесохозяйственного назначения в Волынской, Ривненской и Житомирской областях позволит в течение 5 лет восстановить поврежденные нелегальной добычей янтаря земли лесного фонда, а также будет способствовать социально-экономическому развитию этих регионов.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН озвучили председатель Волынской областной государственной администрации Владимир Гунчик, председатель Ривненской ОГА Алексей Муляренко, председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

«Постановление Кабмина действительно очень важное. Прежде всего, оно частично дает ответ на вопрос легализации самой добычи янтаря. Во-вторых, постановление предусматривает создание новых рабочих мест на этих территориях, а местные общины поучат дополнительные отчисления в их бюджеты. И, наверное, основное - это решение экологического вопроса – рекультивации поврежденных земель лесного фонда», - сказал председатель Ривненской ОГА Алексей Муляренко.

Он отметил, что сам процесс рекультивации весьма дорогостоящий и данное постановление дает ответ, кто будет проводить рекультивацию пострадавших участков и за какие средства.

Предполагается, что исполнителями пилотного проекта будут специализированные государственные предприятия, а именно «Бурштын Украины» и «Укрбурштын». Под контролем государства на поврежденных участках леса будет осуществлена добыча остатков янтаря, после чего будет проведен комплекс работ по рекультивации этих участков леса. Планируется, что существенная доля средств от добычи янтаря останется в регионах, в распоряжении местных советов, а подряды на разведку, добычу, переработку янтаря получат местные общины и компании, зарегистрированные на этих территориях.

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич отметил, что рекультивация земель может начаться в конце 2017 - начале 2018 года. «Срок действия постановления - 2016-2021 годы, то есть 5 лет для реализации этого пилотного проекта. В этом году все подготовительные процессы пройдут, дальше мы посмотрим. Я думаю, что в конце этого - в начале следующего года мы начнем рекультивировать землю. Затягивать нет смысла, все ветви власти понимают эту проблему», - сказал он.

Председатель Волынской ОГА Владимир Гунчик отметил, что принятие Кабмином постановления о рекультивации лесов трех областей является первым серьезным шагом государственной политики по урегулированию янтарного вопроса.

«Я не делил бы сегодня добычу янтаря и рекультивацию, потому что это два взаимосвязанных вопроса, - сказал губернатор. – Отсутствие четкой государственнической политики привело к тому, что десятки тысяч гектаров сегодня перестали существовать и превратились в «марсианские» поля».

При этом он выразил надежду, что следующим шагом станет рассмотрение в парламенте законопроекта о легализации добычи янтаря. «Постановление Кабинета министров – хорошо, но закон Украины лучше», - сказал Гунчик.

Как сообщалось, Кабмин 30 ноября 2016 года утвердил пилотный проект рекультивации земель лесохозяйственного назначения в Волынской, Ривненской и Житомирской областяхл. По данным Минэкологии, вследствие добычи янтаря в Украине было повреждено 2,6 тыс. га земель в данных областях, которые необходимо рекультивировать.

Справка УНИАН. Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря (ориентировочно 15 тыс. тонн), при этом отличается самым высоким в мире процентом янтаря ювелирного качества в залежах. По информации Госгеонедр, территория с запасами янтаря занимает 380 тыс. гектаров, при этом легальная добыча составляет всего 3-5 тонн в год, тогда