От Минздрава требуют создания рабочей группы для разработки единой программы "Трансплантация костного мозга в Украине"

Киев. 15 февраля. УНИАН. Родители онкобольных детей, благотворители и врачи требуют от Министерства здравоохранения создания рабочей группы из специалистов и представителей общественности для разработки единой программы «Трансплантация костного мозга в Украине».

Об этом говорится в письме исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, которое было обнародовано на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщила президент фонда «Помощь онкобольным детям» Валентина Маркевич, это письмо сегодня передадут в Минздрав.

В письме также говорится о неотложной необходимости обеспечения «бесперебойного функционирования отделения трансплантации костного мозга в Украине и отделений детской онкогематологии с должным финансированием и немедленной заменой препаратов, срок действия которых заканчивается уже 1 апреля 2017 года во всех регионах».

Маркевич отметила, что в Украине функционирует два основных центра трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга - Киевский центр трансплантации костного мозга с возможным проведением 100-120 трансплантаций в год, и Центр онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» - там расчетная мощность до 25 трансплантаций в год.

Заведующий отделением трансплантации костного мозга Центра онкогематологии «Охматдет» Олег Рыжак отметил на пресс-конференции, что согласно евростандартам, на каждый миллион населения страны должен быть один трансплантационный центр, то есть «в Украине их должно быть до 46 в общем, а в частности, для детей - 5-7 центров, но, к сожалению, он один».

По его словам, в Украине для взрослых вообще не делается трансплантация от доноров, а для детей - только в одном центре. При этом он добавил, что сейчас серьезные проблемы с финансированием, с закупкой медикаментов, а также в ближайшее время истекает срок действия (самое позднее в июле 2017 года) тех медикаментов, которые были закуплены в 2015 году, но поступили в Центр только, в частности, в этом месяце.

Рыжак отметил, что тендеры, которые касаются закупки медицинских препаратов для детской онкологии, даже не начались. «Все наши попытки привлечь внимание руководства Минздрава к проблеме онкобольных детей, к проблеме трансплантации костного мозга натыкаются словно на какую-то стену», - сказал он. По его словам, никаких ответов на обращения о необходимости решения проблем нет. «Более того, сейчас в «Охматдете» закончился контракт с прежним главным врачом, и сейчас конкурсная комиссия Минздрава решает вопрос о назначении нового человека на эту должность. Мы получили информацию, что некоторые народные депутаты пытаются посадить туда своего человека, и одна из задач, которую он должен выполнить, - это реорганизовать наш Центр со сменой руководства Центра, с уничтожением отделения трансплантации костного мозга», - заявил Рыжак. При этом он отметил, что необходимость «реорганизации» они «обосновывают таким образом, что якобы у нас никого не вылечивают, якобы у нас все умирают».

В связи с этим Рыжак отметил: «За последние 12 лет - с 2004 года, как наша команда работает в «Охматдете», в отделении трансплантации пролечено и вылечено методом трансплантации 126 детей, и это составляет 62% тех, кто обратился к нам и кто получил трансплантацию. Это цифры, которые абсолютно совпадают с данными тех же итальянских клиник...».

На пресс-конференции выступили дети, которые прошли лечение в этом Центре, и их родители.

Заведующая Центром детской онкогематологии и трансплантации костного мозга «Охматдет» Светлана Донская, отвечая на вопрос, откуда информация о возможном закрытии отделения трансплантации костного мозга, отметила: «Официальных сообщений из Минздрава мы не видели и, в принципе, с нами Минздрав не общается. К сожалению, госпожа Ульяна (речь идет об и.о министра здравоохранения Ульяне Супрун - УНИАН), в отличие от некоторых министров, нас не посетила и с нами не общалась и не смотрела, где трансплантируемых дети... Но, к сожалению, у нас есть информация, которая все время повторяется некоторыми благотворительными фондами, о том, что делать трансплантации в этом отделении невозможно, это опасно, потому что все умирают...».

Председатель правления ВФБ «Крона» Елена Мацибох подчеркнула, что Минздрав должен понять, что в Украине лечат рак, но в этом плане помощь министерства нужна. Она подчеркнула, что в Украине должна появиться стратегия для лечения онкобольных детей, поэтому необходимо создать рабочую группу, которая будет готовить ее.

Председатель Фонда регионального развития БФ «Помощи онкобольным детям» Лариса Билозир подчеркнула, что в Украине ситуация в отношении безопасности крови не простая. «Даже Минздрав уже признал, что 80% онкобольных детей заражены гепатитами, и у 90% из них это из-за переливания крови», - сказала она.

По ее словам, зараженную кровь переливают и участникам АТО, и людям, попадающим в сложные жизненные ситуации, в частности, аварии. Билозир подчеркнула, что это происходит из-за того, что нет реестра доноров крови, что используются устаревшие методы проверки крови. По ее словам, эта ситуация требует немедленного решения.