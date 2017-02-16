В Украине начинает работу Ассоциация ОТГ, которая будет отстаивать интересы своих членов на местном и региональном уровнях

Киев. 16 февраля. УНИАН. В Украине начинает работу Ассоциация объединенных территориальных громад, которая будет отстаивать интересы своих членов на местном и региональном уровнях на всей территории Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Ассоциации объединенных территориальных громад (ОТГ), новоукраинский городской голова ОТГ (Кировоградская обл.) Александр Коринный.

«Ассоциация объединенных территориальных громад разворачивает свою деятельность, которая направлена, в первую очередь, на отстаивание и лоббирование интересов членов Ассоциации на региональном и местном уровнях по всей территории Украины и представление консолидированного мнения от ОТГ из регионов на национальном уровне», - сказал Коринный.

Он добавил, что работа Ассоциации будет сосредоточена на том, чтобы объединенные громады получали практическую пользу от своего членства через Центр услуг для членов Ассоциации.

Коринный сообщил, что сегодня, 16 февраля, в Киеве проходят первое общее собрание созданной в конце ноября 2016 года Ассоциации объединенных территориальных громад, где будет презентована Ассоциация, ее цели и задачи, а также подписаны меморандумы о сотрудничестве с областными ассоциациями ОТГ и партнерскими организациями.

По словам Коринного, кроме этого, будут совместно определены направления взаимодействия и сотрудничества для обеспечения успеха реформ.

Он проинформировал, что на сегодняшний день членами Ассоциации являются 37 громад из 17 областей, более 20 ОТГ находятся в процессе вступления.

«Основными принципами работы нашей Ассоциации является неполитичность, отстаивание интересов именно членов ОТГ, сотрудничество с нашими партнерами - региональными организациями, которые также хотят работать для развития наших территориальных громад», - пояснил Коренной.

Член правления, директор по вопросам развития Ассоциации ОТГ Игорь Абрамюк, в свою очередь, отметил, что сегодня было принято решение о некоторых уставных нормах Ассоциации. «Мы сегодня приняли решение закрепить в уставе квалификационные требования для руководителей Ассоциации, для председателя и его заместителей. Это должны быть руководители ОТГ, которые не менее чем вторично избраны председателем органа местного самоуправления, то есть не менее чем второй срок работают на должности председателя сельского, поселкового или городского совета», - сказал он.

«Членами Ассоциации могут быть только органы местного самоуправления ОТГ, которые образовались согласно закону о добровольном объединении территориальных громад, в которых уже состоялись выборы и сформированы советы ОТГ, и именно эти ОТГ могут быть членами Ассоциации. Советы громад необъединенных или которые находятся в процессе объединения не могут быть членами Ассоциации», - добавил Абрамюк. По его словам, деятельность Ассоциации через ее членов и органы управления распространяется на всю территорию Украины.

«Мы прямо в уставе записали запрет на группирование, фракционирование по политическим признакам. В Ассоциации могут создаваться фракции, политические группы, и мы точно сделаем так, чтобы наша Ассоциация была неполитически заангажированной и неполитически зависимой», - подчеркнул Абрамюк

Справка: Ассоциация органов местного самоуправления «Ассоциация объединенных территориальных громад» создана учредительным собранием 25 ноября 2016 года в соответствии с законом со статусом местной ассоциации органов местного самоуправления. В состав Ассоциации входят городские, поселковые, сельские советы объединенных территориальных громад из разных регионов Украины.