Организаторы проекта "Моя школа" объявили о сборе средств для реконструкции Мариупольской школы

Киев. 17 февраля. УНИАН. Организаторы благотворительного проекта «Моя школа», цель которого помочь одной из украинских школ стать ярче и комфортнее, объявили о старте краудфандинговой компании по привлечению средств для реконструкции школы №15 в Мариуполе, которая победила в ходе голосования.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор проекта «Моя школа» и фонда FID Foundations Михаил Демшин.

«Наша цель собрать 4,5 млн грн для того, чтобы можно было начать реконструкцию школы. Для этого мы собираемся идти на краудфандинг, где ожидаем собрать около 1 млн грн. К тому же мы планируем проводить мероприятия по крупным городам Украины для привлечения средств. Кроме этого у нас есть счет в «ПриватБанке», куда все желающие могут пожертвовать деньги. Сейчас отозвалось большое количество людей, которые хотят участвовать в нашем проекте и, если есть желающие – мы всегда открыты,» - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции координатор проекта «Моя школа» Сергей Алейник сообщил, что по результатам голосования, которое проводилось, чтобы выбрать школу для реконструкции, победила школа № 15 из Мариуполя.

«Начиная с октября и до декабря 2016 все желающие имели возможность проголосовать за те школы, которые изъявили желание участвовать в конкурсе. Всего в голосовании приняли участие 78 школ со всей Украины. На сайте проголосовало более чем 50 000 человек, и в итоге победила общеобразовательная школа №15 из Мариуполя», - сообщил он.

Также Алейник рассказал, что идея создания проекта появилась после публикации статьи в интернет-журнале FAQinDecor о Новопечерской школе.

«После публикации статьи о Новопечерской школе, которая вызвала резонанс среди читателей, к нам начали приходить письма с просьбой помочь отремонтировать школу, кабинет…После этого мы задумались о том, как помочь школам. Благодаря ведущим украинским дизайнерам и специалистам в различных областях, интернет-журнал FAQinDecor летом 2016 запустил благотворительный проект «Моя школа», цель которого помочь одной из украинских школ стать ярче и комфортнее», - сказал руководитель проекта.

Также присутствовавшая на пресс-конференции заместитель директора школы-победителя Татьяна Луговая отметила, что дети, родители и руководство школы №15 будут содействовать реализации этого проекта.

Справка УНИАН. Интернет-журнал FAQinDecor, совместно с ведущими украинскими дизайнерами и специалистами в различных областях, запустил благотворительный проект «Моя школа». Целью проекта является выполнение капитального ремонта одной из общеобразовательных школ Украины. Школа, которой займутся профессиональные дизайнеры, определялась путем всеобщего голосования.

Голосование проходило с 1 октября по 20 декабря 2016 года на сайте организаторов.