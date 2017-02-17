Активисты создали сайт для борьбы с сепаратизмом, содержащий базу данных самых дерзких антиукраинских политиков (видео)

Киев. 17 февраля. УНИАН. Активисты создали сайт для борьбы с сепаратизмом, содержащий базу данных самых дерзких антиукраинских политиков.

Об этом координаторы общественного объединения “Автомайдан Киев” Дмитрий Карп, Екатерина Кувита и журналист Айдер Муждабаев сообщили во время пресс-конференции в УНИАН.

Целью общественной платформы «Украина без сепаратизма» (http://stopsepar.com/chortova-13-ka-kremlya/) является создание единой информационной базы самых дерзких антиукраинских политических деятелей, которые работают в интересах агрессора, – Российской Федерации.

«Мы запускаем общеукраинский проект, который должен наполняться. Даже в Википедию каждый пользователь может зайти и добавить какую-то часть материала, которого там не хватает. Так же и у нас. И наше обращение, особенно к представителям СМИ: вы знаете, как все это работает. Возможно, какой-то материал был снят по каким-то причинам с ваших сайтов. Возможно, что-то не получилось вообще, но есть определенные наработки, материалы... пожалуйста, сбрасывайте нам эту информацию – она будет попадать на этот сайт», - объяснила Кувита.

По ее словам, сайт «Украина без сепаратизма» является сугубо политическим, и имеет иной формат, чем сайт «Миротворец».

«Основное отличие от сайта «Миротворец» - сюда попадают топ-политики или топ-политические и общественные деятели... У нас конкретизировано на политиках, на конкретных профилях», - добавила Кувита.

Она также сообщила, что в Facebook есть страница с аналогичным названием, на которую также можно подавать информацию.

«На нашем сайте внизу есть электронная почта... Почта и Facebook работают постоянно (для контакта по информации», - уточнила активист.

Анкета каждого политического деятеля содержит данные о его коррупционной и иной преступной деятельности на территории Украины, отношении к России, аннексии Крыма и создании очагов сепаратизма на востоке страны. Список подготовлен по информации открытых источников СМИ и заявлений спецслужб Украины о политиках, работающих на Кремль с целью дестабилизировать ситуацию в Украине. В настоящее время на сайте в разделе «Кремлевский кэш» фото и данные о 16 политиках.

Также частью проекта является ознакомление пользователей с общественными, политическими, культурными деятелями за рубежом, которые поддерживают Украину и отстаивают ее права и интересы. Сейчас в разделе «Друзья Украины» 17 человек.

Кроме того, на сайте есть раздел, посвященный украинским экспертам и журналистам, которые отстаивают интересы Украины и борются с пропагандой государства-агрессора, находясь в России, среди которых и собственный корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

Как заявляют координаторы проекта, веб-платформа поможет систематизировать информацию, которая потерялась в Google или памяти украинцев из-за оголтелой информационной нагрузки, или требует для анализа слишком много времени или знания иностранного языка.