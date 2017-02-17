"Народный трибунал Украины" будет выявлять нарушения прав и свобод украинцев – голова ГП "РУНА" Мухачев (видео)

Киев. 17 февраля. УНИАН. В Украине создана общественная организация «Народный трибунал Украины», которая будет заниматься выявлением нарушений прав и свобод граждан.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель общественной платформы «РУНА» Назар Мухачев.

Как отметили на пресс-конференции, главная цель деятельности ОО «Народный трибунал Украины» - всестороннее исследование и широкое освещение существующих нарушенных прав и свобод украинского народа, а также определение методов о возможном восстановлении и защите этих прав и свобод путем реализации конституционного права народного воздействия прямого действия на действующие в Украине институты власти в целом и на отдельных должностных лиц, в частности, с соблюдением законов Украины, и прежде всего - Конституции как главного закона государства.

«Наша задача – предоставить юридический фактаж для дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности. Миссия «Народного трибунала» – это реализация справедливого права народа как единственного источника власти – влиять на ситуацию в стране, на органы государственной власти и привлекать к ответственности преступную власть в целом и конкретных преступников и чиновников, в частности. Стоит заметить, что преступления против украинского народа не имеют срока давности», - сказал Мухачев.

В свою очередь, председатель Совета «Народного трибунала» Сергей Раманов отметил, что организация создана с целью исследования деятельности высших должностных лиц или бездействия, заключающегося в невыполнении норм Конституции Украины.

«Конечно, гражданское общество, общественная организация не имеют права выносить приговоры, приводить их в действие, но исследовать факты нарушения своих прав и свобод, исследовать обстоятельства, которые носят признаки преступлений, в том числе государственной измены, в том числе общество имеет право осуществлять такие исследования, давать правовую оценку, и по фактам такой оценки имеет право обращаться в ГПУ, суды соответствующего уровня и требовать исследования доказательств, предоставленных общественной организацией, и вынесения законного приговора... В случае закрытых уголовных дел мы имеем право обратиться к гражданам Украины с тем, чтобы сформулировать обращение и иск в ЕСПЧ», - сказал он.

Эксперты также обратились к патриотам и специалистам в области правоведения с тем, чтобы они присоединились к «Народному трибуналу».