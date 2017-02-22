Архитекторы и общественные активисты призывают киевские власти не допустить незаконную застройку днепровских склонов и островов (видео)

Киев. 22 февраля. УНИАН. Архитекторы и общественные активисты призывают столичные власти не допустить незаконную застройку днепровских склонов и киевских островов, сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

«Мы апеллируем к руководству города, мы ждем от новой власти, которая пришла на волне Майдана, отреагировать на все то безобразие, которое происходило в Киеве до нее и, к сожалению, продолжается», - сказал Сергиенко.

Он отметил, что сегодня днепровские склоны и острова Киева находятся под защитой на законодательном уровне, однако во времена Януковича в частное пользование выдавались земельные участки на склонах Днепра, в частности, вдоль Парковой дороги.

«Все это противоречит действующему законодательству, в частности, Земельному и Водному кодексам, и, собственно, решениям Киевсовета, которыми статус этих склонов утвержден, во-первых, как парковая зона, а во-вторых, приказом Минкультуры от 2010 года эти территории признаны памятником истории и ландшафта местного значения», - сказал эксперт.

При этом Сергиенко сообщил, что в 2011 и 2012 годах Киевской городской госадминистрацией были проведены конкурсы по обустройству днепровских склонов и островов. «При этом в условиях конкурсов сообщалось, какой процент территорий можно застраивать жилыми домами, то есть планировалась не рекреационная зона, а зона с жилой и социальной застройкой», - сообщил эксперт, добавив, что сейчас планы городской власти по выданным ранее землеотводам неизвестны.

Присутствовавший на пресс-конференции вице-президент Национального союза архитекторов Украины Георгий Духовичный сообщил, что сегодняшняя ситуация с застройкой центральной части города является катастрофической. «Я уверен, что единственная возможность к чему-то прийти – наконец-то отстоять первичность закона… Записано ли где-то, что строить нельзя? Записано, во многочисленных документах. Кто в первую очередь нарушает, то, что написано в этих документах? Именно те, кто их пишет», - сообщил Духовичный.

Присутствовавшая на пресс-конференции глава общественной организации «Андреевско-пейзажная инициатива» Марина Соловьева отметила, что сегодня защита заповедного фонда столицы - днепровских склонов, киевских островов, прибрежной зоны - как никогда нуждается во внимании общественности.

«Я считаю, что наши дети и внуки должны иметь возможность смотреть на днепровские склоны и видеть их зелеными, я считаю, что каждый человек должен иметь возможность подойти к водоему в любом месте и в любое время, и там не должно быть частной территории, огражденной забором, - сказала Соловьева. – Если общественность, экологи, депутаты, если мы все вместе объединимся, то мы отстоим свою землю».

Как сообщал УНИАН, общественные активисты неоднократно призывали столичные власти остановить незаконное строительство в Киеве, уничтожение природных зон и исторического облика города.