Freedom House призывает власти Украины ускорить реализацию плана действий Национальной стратегии по правам человека (видео)

Киев. 23 февраля. УНИАН. Реализация плана действий Национальной стратегии по правам человека в Украине идет очень медленно.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф.

«К сожалению, реализация плана действий идет очень медленно, несмотря на то, что это добровольное обязательство Украины. С другой стороны, как представляется, государство не очень заинтересовано в его выполнении. Украина уже сделала свой выбор в пользу демократии, прав человека и верховенства права. И права ЛГБТ – неотъемлемая часть этого выбора, мы так считаем. Гражданское партнерство сможет гарантировать базовые права, которые сейчас не признаются государством», - заявил он.

В то же время эксперт правозащитного ЛГБТ центра «Наш мир» Андрей Кравчук отметил, что указанный план был разработан обществом совместно с правительством, которое взяло на себя обязательства по его реализации в ноябре 2015 года.

«Украина окончательно выбрала свой путь – интеграция в современную Европу. Мы должны достичь минимальных стандартов современной европейской жизни во многих отраслях, в том числе относительно защиты прав человека и противодействия дискриминации. Мы были очень рады, когда большинство предложений украинского ЛГБТ-сообщества были включены в этот документ. Их не так много, но они много значат для ЛГБТ-украинцев. В прошлом году должно было быть реализовано 18 пунктов этого плана, которые касаются ЛГБТ. Из них полностью были реализованы всего четыре, частично – два», - сказал он.

Кравчук также подчеркнул необходимость принятия закона о зарегистрированных партнерствах для однополых пар.

«Министерство юстиции не хочет разрабатывать законопроект, который предоставил бы однополым парам статус официальной супружеской пары. Мы считаем, что этот законопроект является критически важным как для выполнения плана действий в целом, так и для защиты интересов украинского ЛГБТ-сообщества. Мы хотим сказать, что мы не одиноки в этой уверенности, ибо современные стандарты западного мира, современной Европы, предусматривают, что однополые пары имеют права и обязанности супругов. В любом случае украинское ЛГБТ-сообщество не прекратит отстаивать свои права и не прекратит защищать наше право на равенство. Если наше правительство не разработает этот законопроект, мы готовы помочь... Если это не будет сделано на законодательном уровне, мы будем добиваться этого через ЕСПЧ», - добавил эксперт.

В то же время сопредседатель Коалиции по противодействию дискриминации в Украине Мария Ясеновская подчеркнула, что «Национальная стратегия по правам человека – это перечень четких задач, которые органы государственной власти взяли на себя совершенно добровольно вместе с представителями общественных организаций. Они фактически направлены на то, чтобы в нашей стране лучше соблюдались международные стандарты соблюдения прав человека».

По ее словам, «никто не заставлял органы государственной власти соглашаться на выполнение этих задач, на выполнение тех сроков, которые оговорены в национальной стратегии. Мы имеем сейчас то, что этот добровольный план реализован государством где-то на 21%. Более того, этот 21% выполненных мероприятий – в основном мероприятия, которые выполнены формально. Мы следим за выполнением этого плана. Если государство не в состоянии самостоятельно выполнять добровольно взятые на себя обязательства, общественные организации видят свою роль в том, чтобы выступить тем цербером, который будет следить за тем, чтобы государство выполняло свои обязательства».