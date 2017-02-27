В Одессе состоится 7-й Международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиада"

Киев. 27 февраля. УНИАН. С 30 марта по 2 апреля в Одессе пройдет VII Международный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада».

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН при участии народных артистов Украины Георгия Делиева и Бориса Барского, сообщила продюсер Международного фестиваля клоунов и мимов «Комедиада», директор театра «Маски-шоу» Наталья Делиева.

«Это и праздник, и конкурс – два в одном. В этом году мы пригласили очень известного и популярного клоуна во всем мире – Лео Басси из Испании. Если говорить на языке мира кино, то это все равно, что на фестиваль приехал бы Роберт де Ниро. Басси занимает одно из первых мест лучших клоунов мира. Символом фестиваля 2017 года мы выбрали «Рыбу клоуна», потому что это красиво, интересно и ярко... К нам приезжают продюсеры и организаторы фестивалей со всего мира со своими призами. Лучший приз для актера – признание и приглашения на международные фестивали в другие страны, предложения ехать на обучение, контракты на работу», – рассказала Делиева.

На нынешний фестиваль приедут клоуны из Испании, Бразилии, Венгрии, Израиля, Польши, Франции. Также приедут известные артисты и продюсеры из Японии, Австрии, Италии, Германии, Бельгии, Монако. А молодые исполнители и коллективы из Украины и Европы будут бороться за Гран-при и другие награды творческого конкурса.

В свою очередь, арт-директор Международного фестиваля клоунов и мимов «Комедиада» Владимир Крюков сказал: «Для меня этот фестиваль – маяк, который светит, и к которому все плывут и тянутся. Мы на этом фестивале пытаемся показать что-то новое, интересное, что происходит в мире клоунады и пантомимы... Мы на нашем фестивале отыскиваем молодые таланты, новые идеи, формы и то будущее, которое должно быть в клоунаде. На этом фестивале мы пытаемся показать лицо современной клоунады».

Он также отметил, что в рамках фестиваля планируется подписать меморандум о сотрудничестве между Украиной и Японией.