"Самопомич" Киевской области призывает правительство и ВР увеличить медицинскую субвенцию (видео)

Киев. 1 марта. УНИАН. Фракция партии «Объединение «Самопомич» в Киевском областном совете обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Андрею Парубию относительно необходимости увеличения субвенции из бюджета на медицину.

Об этом сообщил председатель этой фракции Юрий Опенько на пресс-конференции в УНИАН.

В обращении отмечается необходимость установления более высоких тарифных разрядов Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы - работников сферы здравоохранения.

Как пояснил Опенько, поскольку с 1 января 2017 года была установлена минимальная заработная плата в размере 3200 грн, то фактически работники неквалифицированного труда (уборщицы, сторожа, дворники) и высококвалифицированный персонал (врачи, медицинские сестры, фельдшеры) будут получать с учетом доплат и надбавок практически одинаковую зарплату.

Председатель постоянной комиссии Киевского облсовета по вопросам здравоохранения, материнства, детства, социальной защиты населения и пенсионеров Наталья Бигари отметила, что в настоящее время сложилась ситуация, когда, например, «санитарка вчера получала 1600 грн и ей сделали сегодня 3200, а в то же время у хирурга с высшей категорией была зарплата 2800, и ему подняли на 400 грн». «Это и есть «уравниловка», с которой врач не может смириться», - подчеркнула она.

Бигари отметила, что экономия бюджетных средств в учреждениях здравоохранения на выплату зарплаты происходит путем сокращения работников, перевода на условия неполного рабочего времени - 0,25; 0,5; 0,75 ставки, предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты.

Опенько также сообщил на пресс-конференции, что в этом году еще не была проведена сессия Киевского областного совета, «и в ближайшие 20 дней ее не будет, поскольку она объявляется за 20 дней». По его словам, сегодня возникли проблемы, которые требуют незамедлительного решения в области здравоохранения и образования. Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день необеспеченность отрасли здравоохранения по расходам на оплату труда в учреждениях областной сети составляет более 87 млн грн и, в частности, необеспеченность расходов до конца 2017 года Киевского областного центра экстренной медицинской помощи - около 140 млн грн.

Бигари сообщила, что с начала года не выплачены надбавки медикам за выслугу лет, за работу в сложных условиях, которые составляют от 20 до 40%. Опенько подчеркнул необходимость проведения внеочередной сессии областного совета для распределения средств, которые на сегодняшний день уже есть.

Депутат Киевского областного совета от «Самопомочи» Алексей Дорошенко отметил, что пока нет взаимопонимания для решения важных вопросов между областным советом и Киевской областной государственной администрацией. «На сегодняшний день это абсолютно разные полюса одной и той же планеты», - сказал он.