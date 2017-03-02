Жители украинских мегаполисов хуже всего оценили работу в отопительный период мэра Киева, лучше всего – мэра Харькова – исследование

Киев. 2 марта. УНИАН. Жители украинских мегаполисов хуже всего оценили работу в отопительный период мэра Киева Виталия Кличко, лучше всего - мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил основатель компании Active Group Андрей Еременко, представляя отчет по оценке работы городских властей и протестному потенциалу в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

Еременко сообщил, что в Киеве оценка работы мэра в феврале составила 2,3 балла по пятибалльной шкале, в Днепре – 3 балла, во Львове – 3,1 балла, в Одессе – 3,5 балла, в Харькове – 3,8.

«Грубо говоря - это оценка того, как справились местные власти с проблемами, которые возникают зимой», - сказал он.

Основатель Active Group отметил, что в первый месяц отопительного сезона, в октябре, оценки были высокими. «Это связано с тем, что до начала отопительного сезона проводилась сильная информкампания о невозможности проведения нормального отопительного сезона… как выяснилось, отопительный сезон начался, никто не замерз, все начало работать», - сказал Еременко.

Так, в октябре средневзвешенные значения оценки работы мэров Львова, Одессы, Киева составили 2,8 балла, Днепра – 3 балла, Харькова – 3,4.

«Ближе к январю начали замечаться проблемы, которые есть в городах, а зимой они всегда обостряются… соответственно, мы видим, что в январе по всем городам оценка мэров понизилась, а вот в феврале где-то понизилась, а где-то выросла», - сообщил он.

При этом он отметил, что интересную динамику оценки работы депутатов и коммунальных служб в отопительный период продемонстрировал Харьков.

«В Киеве оценка мэра пошла вниз, оценка депутатов также пошла вниз, как и в Одессе, а вот в Харькове – оценка мера стабильная (3,4 балла в октябре – 3,8 в феврале - УНИАН), а вот оценка депутатов местных советов резко пошла вниз (3,8 - 2,1 балла за аналогичный период)», - сказал Еременко, добавив, что харьковчане заметили проблемы, но обвинили в них депутатов и коммунальщиков, оценка последних снизилась с 3,4 балла в октябре до 2 баллов в феврале.

Он отметил, что в целом, по мнению горожан, правильнее всего развиваются Львов и Харьков. «Они периодически меняются, кто-то на первом, кто-то на втором месте», - сказал он, добавив, что Киев стабильно на последнем месте, а Днепр посередине.

Еременко также привел данные об оценке жителями работы правоохранительных органов в своих городах. Так самая высокая оценка у полицейских Львова – 3,1 балла в январе, далее следует Харьков с оценкой 3 балла, Днепр – 2,9, Киев – 2,8, Одесса – 2,4.

Кроме этого Active Group провела исследование протестных настроений в мегаполисах. Так, лидерами по готовности к протестам являются Днепр и Львов, где количество тех, кто готов к протестам, превышает количество тех, кто не готов, на 15,2% и 14,5% соответственно.

Наиболее низкая протестная готовность в Одессе, где количество неготовых к протестам жителей превышает количество готовых на 43,8%.

Кроме этого, на вопрос «Как вы оцениваете вероятность революции в Украине», ответ «Может случится в любой момент» во Львове дали 32,1%, в Харькове – 31,3%, Днепре – 29%, Киеве – 23,1%, в Одессе – 21,1%.

Присутствовавший на пресс-конференции директор компании Active Group Александр Позний сообщил, что данное исследование ежемесячно проводилось в пяти крупнейших городах страны в рамках проекта «Городской омнибус». В каждом городе ежемесячно опрашиваются не меньше 1,5 тыс. человек. Погрешность составляет 2,5%.

Справка УНИАН. Проект городских омнибусов компании Active Group начался в июне 2015 года. В рамках проекта проводятся регулярные опросы для разных заказчиков с разными заданиями, которые совместно его финансируют. В каждом опросе есть вопросы, инициированные компанией Active Group с целью их дальнейшей публикации в открытом доступе.