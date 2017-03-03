5 марта в Киеве премьера нового спектакля всемирно известного Театра Теней TEULIS

Театр Теней TEULIS после триумфальной программы «Властелины Теней» приготовил своим поклонникам в 2017 году новый подарок. Премьера спектакля «Вечная история» состоится в воскресенье, 5 марта, в Киеве.

Сочетание жанра Театра теней и 3-D технологий, создания авторской музыки композиторами высокого уровня делают программу интересной, уникальной и все это одинаково сильно завораживает как взрослых, так и детей.

«В основе оригинального сценария лежит известная сказка, но сказка ли это.. Все мы люди, у всех свои взгляды на любовь и отношения, и то, что одним дается легко и просто, в других может занять всю жизнь », - сообщают организаторы, -« вечная борьба романтики и прагматизма, любви и расчета, страсти и гармонии, фонтан эмоций! Обо всем этом - спектакль «Вечная История». Философские акценты и комические ситуации не оставят равнодушными самого взыскательного зрителя. Почему же вдруг это стало важным и интересным нам сегодня? Потому что это о нас сегодняшних. Знакомые типажи наших современников решают те же проблемы, с которыми зрители, сидящие в зале, сталкиваются ежедневно, их шутки тоже связаны с сегодняшним днем. Поэтому каждый жест артистов находит моментальный отклик в зале».

Театр Теней TEULIS доказывает, что все фантазии можно воплотить в жизнь с помощью теней человеческого тела. Владея техникой на пределе человеческих возможностей, танцовщики Театра теней творят на сцене чудеса, их легкий, ироничный стиль балансирует на грани танца и акробатики, а потрясающие визуальные эффекты каждый раз шокируют публику.

Премьера спектакля Театра Теней «Teulis» состоится в Киевской Консерватории 5 марта. Начало сеансов в 13.00, 16.00 и 19.00.

Дополнительная информация:

http://parter.ua/ua/event/kontserty/hastroli_teatriv/teatr_tinei_teulis_vechnaia_ystoryia.html

Видео-анонс премьеры:

https://www.youtube.com/watch?v=S5ZJYddP4HI

Информация для представителей СМИ:

Предварительная регистрация обязательна. Тел. (067) 658 76 44, (050) 380 09 44, e-mail: shadowshowteulis@gmail.com (регистрация заканчивается 4 марта 2017 в 16.00)