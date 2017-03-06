В Украине фиксируется ухудшение отношений между местным населением и переселенцами из зоны АТО - исследование (видео)

Киев. 6 марта. УНИАН. Почти во всех областях Украины фиксируется ухудшение отношений между местным населением и переселенцами, покинувшими зону АТО.

Такие результаты исследования на пресс-конференции в УНИАН представила менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ Министерства социальной политики» Валерия Вершинина.

«Мы неоднократно сталкивались с заявлениями о том, что именно ВПЛ (внутренне перемещенные лица - УНИАН) являются носителями какой-то отдельной идеологии, не являются защитниками Украины, не помогают Украине», - сказала она.

Вершинина сообщила, что в ходе исследования участники программы опросили более 117 региональных экспертов, лидеров общественных организаций, и проанализировали ряд СМИ на тему отношения местного населения к переселенцам.

Согласно результатам мониторинга, по состоянию на конец 2016 года самые острые конфликты наблюдались в Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областях. При этом основными причинами обострения сложившейся ситуации являются снижение уровни жизни населения, а также конкуренция между переселенцами и местным населением за ресурсы, жилье, рабочие места, льготы, медикаменты и т.д.

По словам Вершининой, переселенцы часто получают отказы в аренде жилья, приеме на работу и обслуживании в государственных учреждениях. Кроме того, в некоторых регионах Украины существует предвзятое отношение к одиноким матерям, переехавшим из зоны АТО. Как сказала эксперт, бытует мнение, что если женщина приехала с ребенком и без мужа, значит, муж воюет против Украины.

Как добавила эксперт департамента стратегии и адвокации программы «Советник по вопросам ВПЛ Минсоцполитики» Анастасия Бондаренко, на обострение конфликтов между местными общинами и переселенцами влияет также информационная политика.

«На сложившуюся ситуацию влияет освещение в СМИ негативного образа ВПЛ, информация о том, что ВПЛ являются мошенниками, которые, например, не возвращают деньги за аренду жилья. Некоторые мошенничества были установлены в сфере трудовых отношений», - отметила эксперт.

Бондаренко подчеркнула, что большинство переселенцев являются трудолюбивыми людьми с активной социальной позицией, которые могли бы принести пользу своей стране, если бы имели возможность самореализации.

Координатор департамента стратегии и адвокации программы «Советник по вопросам ВПЛ Минсоцполитики» Галина Корниенко заявила, что если в течение 1-2 лет АТО не закончится и уровень жизни населения не улучшится, социальное напряжение между переселенцами и принимающей стороной будет возрастать.

«По мнению экспертов, если АТО не закончится в ближайшие 1-2 года и качество жизни местных общин будет падать, мы можем наблюдать углубление конфликтных настроений», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минсоцполитики, общая сумма перечисленных переселенцам средств за 2016 год составила 3,16 млрд грн. По состоянию на конец января текущего года на учете находились 1 млн 648 тыс. 852 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.