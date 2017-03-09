Завтра под Кабмином активисты потребуют остановить незаконные застройки в столице

Киев. 9 марта. УНИАН. Завтра под Кабинетом министров активисты потребуют остановить незаконные застройки в столице, в частности, в ее исторической части.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель общественной организации «Краски жизни» Лидия Гончаренко.

По ее словам, акция начнется в 11.00.

«Это будет акция против незаконной застройки в столице. Мы будем требовать, чтобы чиновники реагировали на наши обращения. Хаотичная застройка и строительный беспредел в столице должны прекратиться... Мы должны бороться за исторический Киев, историю и архитектуру которого нужно сохранить для потомков», - подчеркнула Гончаренко.

Она также отметила, что сейчас по всему Киеву люди объединяются, чтобы противостоять незаконной застройке.

В свою очередь киевлянин Казимир Проценко подчеркнул, что сейчас «идет непрерывная борьба киевлян за то, чтобы сохранить столицу».

Председатель общественной организации «Стоп произволу» Юрий Федоренко добавил, что он и его коллеги постоянно участвуют в акциях по недопущению незаконных застроек и выступают исключительно за правовые методы решения вопроса.

«Наша задача – объединяться, достучаться к властям путем акций, протестов. Нужно использовать все методы, кроме радикальных... Но некоторых людей нужно направлять на верный путь, чтобы они работали не на себя, а на свой народ», - подчеркнул он.