Госпродпотребслужба в 2016 году оштрафовала ряд предприятий на более 2 млн грн по результатам проведенных проверок

Киев. 10 марта. УНИАН. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в прошлом году по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок оштрафовала украинские предприятия на сумму более 2 млн грн, из которых в государственный бюджет поступило более 1 млн грн. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности заместителя главы ведомства Лилия Стиренко на пресс-конференции в УНИАН.

«По результатам рыночного контроля было наложено штрафных санкций на сумму более 2 млн грн. Более 1 млн грн было добровольно уплачено в бюджет, часть находится в судах, часть оспаривается. Но все-таки эти средства подлежат оплате», - сказала она.

Стиренко отметила, что в 2016 году территориальные органы Госпродпотребслужбы провели около 1,1 тыс. проверок отечественных предприятий, из которых 909 проверок были плановыми, а 204 – внеплановыми. При этом в ходе плановых проверок ведомство зарегистрировало 57% нарушений, а в ходе внеплановых – 60%.

По словам чиновницы, в прошлом году ведомство рассмотрело более 9 тыс. жалоб и предложений граждан, половина из которых была решена в пользу потребителей.

«Решено в пользу потребителей около 34% обращений по продовольственным товарам, 49% - по услугам, и 54% - по непродовольственным товарам. Потребителям вернули более 3 млн грн», - сообщила Стиренко.

Она добавила, что в 2017 году Госпробпотребслужба получит 2,5 млн грн бюджетного финансирования на отбор образцов продукции для проведения лабораторных исследований. Также ведомству будет выделено 123 млн грн на проведение санитарно-эпидемиологического контроля. «Мое субъективное мнение, что этой суммы средств недостаточно для того, чтобы полноценно осуществлять меры по рыночному контролю», - отметила Стиренко.

Как сообщила присутствовавшая на пресс-конференции начальник управления контроля за регулированными ценами Госпродпотребслужбы Лариса Ефимова, начиная со второго полугодия прошлого года, ведомство начало осуществлять рыночный контроль за ценообразованием. С этого времени Госпродпотребслужба оштрафовала отечественные предприятия на общую сумму 12,9 тыс. грн.

«Провели 81 проверку, в том числе 17 внеплановых. По результатам проверок нарушения были установлены почти в 80% случаев. Это очень много и свидетельствует о том, что контроль необходимо осуществлять», - сказала Ефимова, добавив, что более 84% нарушений было зафиксировано в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Однако, по ее словам, в связи с действием моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в текущем году ведомство сможет осуществлять только внеплановые проверки на основании полученных жалоб от потребителей.

Как отметили участники общественных организаций, которые также принимали участие в пресс-конференции, в Украине существует серьезная проблема относительно вопросов защиты прав потребителей. По мнению экспертов, в особенности сложившая ситуация усугубляется действием моратория на проверки малого и среднего бизнеса.

Как сообщал УНИАН, в рамках реформы органов исполнительной власти Кабинет министров Украины в сентябре 2014 года принял решение о ликвидации Госсельхозинспекции, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы и создании Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) на базе этих ведомств.

Центральный аппарат Госпродпотребслужбы официально приступил к выполнению своих функций 6 апреля 2016 года.