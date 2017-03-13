Общественные организации призвали руководство Украины реформировать систему защиты прав потребителей (фото, видео)

Киев. 13 марта. УНИАН. Общественные организации призвали президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады Украины реформировать систему защиты прав потребителей, находящуюся в неудовлетворительном состоянии.

Соответствующее открытое письмо к руководству страны было обнародовано представителями общественных организаций на пресс-конференции в УНИАН.

«Еще в 2015 году Кабинет министров Украины запланировал до 2017 года привести защиту прав потребителей к нормам Европейского Союза, включая борьбу с дискриминационной ценовой политикой, обеспечение доступа к полной информации о товаре, а также недопущение несправедливых практик бизнеса по отношению к потребителям. Соответствующее положение было закреплено в плане имплементации актов законодательства Европейского Союза. Но на данный момент ситуация не только не улучшилось, но и ухудшилась», - сказал глава правления всеукраинской общественной организации «Союз потребителей Украины» Леонид Школьник.

В свою очередь, глава правления общественной организации «Страховая защита» Василий Дарков отметил, что Украине необходимо принять государственную стратегию реформирования системы защиты прав потребителей на рынках финансовых услуг, включая страховой рынок.

«В 2016 году с рынка страхования жизни исчезло пять больших страховых компаний вместе с деньгами своих клиентов, которые более 10 лет платили страховые взносы. Такие действия страховщиков стали возможными из-за бездеятельности регулятора, который не осуществлял соответствующий государственный надзор за платежеспособностью этих страховых компаний и не защитил права и интересы потребителей», - сказал Дарков.

По словам народного депутата второго созыва, главы координационного совета общественных организаций Кривбаса Дмитрия Степанюка, а также исполнительного директора Международной академии стандартизации Олега Цильвика, потребители согласно действующему законодательству не имеют достаточного уровня судебной защиты.

«Согласно одному закону, потребители не обязаны платить судебный сбор при рассмотрении их жалоб. Согласно другому закону, рассмотрение жалоб потребителей требует уплаты судебного сбора. На практике 90% отказов в рассмотрении жалоб потребителей происходит из-за неуплаты судебного сбора», - сказал Цильвик.

При этом Степанюк подчеркнул, что проблема двойственности законодательства в вопросе судебного сбора демонстрирует отсутствие системного подхода при формировании национального законодательства в сфере защиты прав потребителей.

«Неужели эту проблему так сложно решить? Украине необходимо качественное законодательство европейского уровня, обеспечивающее высокий уровень защиты прав потребителей», - отметил Степанюк.

Также эксперты подчеркнули, что в условиях действия моратория на проверки бизнеса потребители во многом остаются незащищенными в случае злоупотреблений со стороны бизнеса, что требует оперативной реакции государства.

Как сообщал УНИАН, в рамках реформы органов исполнительной власти Кабинет министров Украины в сентябре 2014 года принял решение о ликвидации Госсельхозинспекции, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы и создании Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) на базе этих ведомств.

Центральный аппарат Госпродпотребслужбы официально приступил к выполнению своих функций 6 апреля 2016 года.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в прошлом году по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок оштрафовала украинские предприятия на сумму более 2 млн грн, из которых в государственный бюджет поступило более 1 млн грн.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/71277