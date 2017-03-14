В Киеве стартует пилотный проект видеофиксации проверок субъектов предпринимательства

Киев. 14 марта. УНИАН. В Киеве с 15 марта стартует пилотный проект видеофиксации проведения проверок субъектов предпринимательства. Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН рассказали представители Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей (Госпродпотребслужбы) и общественных организаций.

Как сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, проект призван защитить права как потребителей, которым оказана некачественная услуга или продан некачественный товар, так и предпринимателей, чьи права также нередко нарушаются в ходе работы проверяющих органов.

«С завтрашнего дня (15 марта - УНИАН) начнется внедрение проекта. На куртках инспекторов (Госпродпотребслужбы - УНИАН) будут закреплены камеры. Будет налажена видеосвязь с территориальным органом Госпродпотребслужбы. Все действия можно будет зафиксировать, а затем при необходимости оспорить, в том числе в суде», - сказал Рубан.

Он также призвал предпринимателей и потребителей не стесняться и обращаться в Госпродпотребслужбу. «Совет: обращайтесь в службу с целью защиты своих прав», - сказал Рубан.

Он отметил, что примерно 80% всех споров, которые возникают в плоскости «производитель - потребитель», можно решить без привлечения государства. В то же время, сам факт фиксации действий потребителей и предпринимателей, в случае их обращений, будет дисциплинировать все стороны возможных споров. «Мы планируем, что количество видеофиксакций составит около 10 в день. Причем госбюджету такой проект не будет стоит ничего, все технические средства закупаются за средства доноров. Но для города это будет большой антикоррупцоинный шаг», - сказал Рубан.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции заместитель председателя правления ВОО «Союз потребителей Украины» Олег Цильвик подчеркнул, что такие меры будут очень полезны для повышения уровня защищенности потребителей. «Наша просьба - чтобы материалы проверок, видео- и фотофиксации, были доступны для общественности», - отметил Цильвик.

Как ожидается, проект по видеофиксации проверок в ближайшее время будет распространяться на Киевскую область, а затем - на всю страну.

Как сообщал УНИАН, обновленная Госпродпотребслужба начала работу в апреле 2016 года. За минувший год органы Службы в Киеве наложили порядка 590 тыс. грн штрафов за нарушение законодательства о защите прав потребителей.