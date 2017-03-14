Представители музыкальной индустрии Украины заявляют о безосновательных обысках силовиков и просят вмешаться в дело президента (видео)

Киев. 14 марта. УНИАН. Прокуратура совместно с СБУ пытается блокировать работу предприятий музыкальной отрасли, прикрываясь безосновательными и абсурдными обвинениями и пытаясь легализовать мошенническую схему получения денег.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявили представители музыкальной индустрии.

По их словам, в поле зрения силовых структур попало большинство компаний украинской музыкальной отрасли, а именно - ЧП «Українська музика», ООО «Адсаунд», «Українська ліга музичних прав», «ДАМВУ», объединение предприятий «Українських музичний альянс», «Українська ліга авторських і суміжних прав» (УЛАСП), ООО «Авторське агентство «Чесна музика», ООО «Юніверс медіа корпорейшн», ООО «Фальоса фемілі фекторі», ЧП «Маршал рекордс», ООО «Катапульт Контент», ООО «МСМ.ЮА», ООО «Ворнер мьюзік Україна», ООО «УМИГ мьюзик», ООО «Мун рекордс». Это компании, которые владеют и/или управляют правами на более чем 70% музыкального контента, который звучит в Украине.

Как отметил представитель организации УЛАСП Александр Никин, действия СБУ и прокуратуры против всех предприятий музыкальной индустрии Украины основываются на заявлениях гражданина Обода, который называет себя владельцем авторских прав на песню «Холодная весна» из российского фильма «Бой с тенью» (2005). На протяжении последних 10 лет он пытается получить авторское вознаграждение за произведение, утверждая, что музыкальная индустрия в лице всех музыкальных издателей Украины и представительств иностранных издательств должна уплатить ему более 27 млн грн, что по нынешнему курсу составляет 1млн долл., заявил Никин.

Сейчас есть определение Печерского районного суда, которое дает разрешение на проведение обысков.

«Преследуются практически все компании, которые существуют на музыкальном рынке Украины. Мы считаем, что такой метод работы как обыски – абсолютно неприемлем. Для меня очень обидно то, что мы много лет потратили на то, чтобы убедить иностранных правообладателей, чтобы они вкладывали деньги в производство музыкального контента в Украине, и чтобы музыка производилась здесь, а потом распространялась по миру. И вот сейчас эта работа сведена на нет, поскольку понятно, что нормальный бизнесмен не будет инвестировать в страну, где в любое время дня и ночи, после бредового заявления, могут проводиться обыски, изыматься компьютеры, документация, телефоны. Полностью парализована работа компаний», - сказал Никин.

В свою очередь генеральный директор ООО «Мун Рекордс» Татьяна Корчемаха выразила мнение, что «такие действия направлены на блокирование работы всего бизнеса... Мы обращаемся с просьбой разобраться в ситуации, повлиять на возвращение изъятого имущества и дать возможность нашим компаниям продолжить работу».

«Государство вместо помощи продюсерам, артистам, авторам навести порядок в этой сфере допускает такие действия, которые дискредитируют органы власти, потому что вместо того, чтобы помогать и способствовать развитию отрасли, они почему-то пытаются это остановить», - добавил продюсер Foxx Studios Вадим Лисица.

Директор Universe Media Corporation Владислав Макашов сделал предположение, что такие действия силовиков свидетельствуют о том, что кто-то хочет монополизировать музыкальную индустрию в Украине.

«Кто-то, пытаясь монополизировать данное направление, пытается отодвинуть всех нас. Тех, кто имеет почти 90% музыкальных прав в Украине, – отодвинуть в сторону», - сказал он.

В свою очередь юрист ООО «Ворнер мьюзік Україна», представитель каталогов Warner Music, Warner Chappell в Украине Мария Бородина подчеркнула, что «это очень сильно влияет даже на рост локального каталога. Сейчас Warner заинтересован в том, чтобы развивать украинский внутренний каталог, но в данной ситуации такой инвестиционный климат – неблагоприятен».

Участники пресс-конференции обратились с открытым письмом к президенту, премьеру и генпрокурору, чтобы они вмешались в ситуацию.