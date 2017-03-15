Госпотребслужба и общественные организации фиксируют рост жалоб потребителей в сфере интернет-торговли в Украине и призывает урегулировать законодательство в этой сфере

Киев. 15 марта. УНИАН. Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей (Госпродпотребслужба) совместно с рядом общественных организаций отмечает рост жалоб пользователей услуг интернет-торговли и призывает усовершенствовать законодательство, позволяющее неукоснительно соблюдать права покупателей товаров или услуг через интернет. Об этом сказали участники специального круглого стола в УНИАН.

По информации Госпотребслужбы, если в 2016 году количество обращений граждан на некачественный товар или услугу, купленные в сети, составило 486 случаев, то в текущем году их уже около ста.

«Отсутствие четкой правовой регламентации деятельности субъектов хозяйствования, которые не идентифицируются как «классические» продавцы, фактически выводит их за юрисдикцию законодательства о защите прав потребителей. И они не несут ответственность за соблюдение прав на информацию о продавце, товарах и услугах», - сообщила в ходе круглого стола и.о. заместителя главы Госпотребслужбы Лилия Стиренко.

По ее словам, также не урегулирована деятельность так называемых информационных посредников, которые получают деньги от потребителей, но по факту не являются ни реальными производителями товара, ни официальными распространителями.

На это обратил внимание и член правления Всеукраинской федерации потребителей «Пульс» Андрей Лига. Он согласился, что интернет-торговля - это очень удобный вид услуг. И не случайно, за последние 20 лет объем интернет-торговли в мире вырос до 40% всего мирового торгового оборота. «Однако, мы обеспокоены барьерами в части защиты прав потребителей и возможностями для нечестных торговых практик и откровенных мошенников».

В этой связи Лига обратил внимание, что потребитель должен знать свои права и при обращении к интернет-продавцу обязательно запрашивать полную информацию о продавце, о наличии документов на полученный товар, о формах оплаты, возможностях возврата товара или денег.

Но такой набор данных предоставляет, как оказалось, далеко не каждая торговая интернет-площадка. В ходе круглого стола его участники представили исследование, согласно которому только 58% площадок имеют форму обратной связи, только 18% предлагают адрес электронной почты, только 60% рассказывают о товаре и только 62% предоставляют гарантийные документы от производителя. «В то же время на 100% сайтов есть информация о доставке, на 90% сайтов есть данные о возможностях возврата товара или гарантийного обслуживания», - сообщила один из авторов исследования, активистка общественного движения «Молодежь за права потребителей» Марина Бондарчук.

Как сообщал УНИАН, обновленная Госпродпотребслужба начала работу в апреле 2016 года. За год работы Служба провела ряд плановых и внеплановых проверок, оштрафовав при этом предприятия за несоблюдение прав потребителей на сумму более 2 млн грн, из которых в государственный бюджет поступило более 1 млн грн.