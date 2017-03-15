Благотворительная организация "Фудбенк" призывает производителей продукции и другие благотворительные организации к сотрудничеству (видео, фото)

Киев. 15 марта. УНИАН. Благотворительная организация «Киевский городской благотворительный фонд «Фудбенк» (КГБФ «Фудбенк»), которая является членом Европейской федерации продовольственных банков, в которую входит 23 банка в Европе, призывает всех производителей продукции, благотворительные и общественные организации к сотрудничеству.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила член правления КГБФ «Фудбенк» Анна Кочешкова.

«Мы заинтересованы в новых поставщиках и хотим работать в тех регионах, где еще не работаем. Поэтому, если есть желание помочь, мы приглашаем благотворительные и общественные организации, а также всех поставщиков к сотрудничеству», - сказала она.

По словам Кочешковой, на данный момент КГБФ «Фудбенк» работает не во всех областях Украины из-за отсутствия контактов с производителями в некоторых регионах.

«Мы работаем в 19 регионах Украины, но к сожалению, не работаем в других, потому, что получаем продукцию там, где у производителя находится производство. Конечно, если это молочная продукции, которая быстро портится, то в первую очередь мы распределим ее в близлежащих областях», - сказала она.

По ее словам, за 2016 год благотворительная организация КГБФ «Фудбенк» передала продукцию в 136 общественных и благотворительных организаций.

«Благодаря нашим партнерам-поставщикам (Metro Cash&Carry, Mondeliz, Procter&Gamble, Pepsi Co, Johnson&Johnson и другие), в 2016 год мы передали благотворительным организациям 325 тонн продукции. Эту продукцию мы распространили среди 136 общественных и благотворительных организаций, которые занимаются детьми-сиротами, людьми с инвалидностью, людьми пожилого возраста, многодетными семьями, ветеранами и матерями-одиночками», - сообщила Кочешкова.

Присутствовавшая на пресс-конференции директор по развитию КГБФ «Фудбенк» Анна Тронь объяснила, что распространение продукции среди населения осуществляется исключительно через благотворительные и общественные организации.

«КГБФ «Фудбенк» получает продукции от производителя и передает ее благотворительным организация, которые распространяют эту продукцию среди населения», - сказала она.

Также присутствовавшая на пресс-конференции глава общественной организации «Женская надежда» Алена Гончар выразила благодарность фонду «Фудбенк».

«Я хочу выразить большую благодарность фонду «Фудбенк», который оказывает помощь одиноким мамам. Эта помощь стала возможностью изменить жизнь, создать семью и уже они помогают другим. Однако существует еще ряд проблем. Например, нам не хватает памперсов для детей и подростков с ДЦП. Мы обратились в социальную комиссию и этот вопрос внесен в программу "Турбота", но все равно не хватает», - сказала она.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции представитель совета организации ветеранов Подольского района города Киева Николай Чепель, также выразил благодарность фонду «Фудбенк».

Справка УНИАН. Благотворительная организация «Киевский городской благотворительный фонд «Фудбенк» («КГБФ «Фудбенк») - это некоммерческая общественная организация, основной целью которой является объединение усилий различных организаций, юридических и физических лиц для осуществления благотворительных мероприятий, направленных на улучшение продовольственного обеспечения социально незащищенных слоев населения и борьбу с голодом.

«КГБФ «Фудбенк» было зарегистрировано в Украине 05.04.2011 года при поддержке Европейской Федерации продовольственных банков, которая была создана в 1986 году и на сегодняшний день объединяет 23 продовольственные банка в Европе.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/71340