Эксперты констатируют отсутствие системности в реформировании и катастрофический кадровый голод в силовых структурах Украины

Киев. 15 марта. УНИАН. В украинских силовых и правоохранительных структурах нет системного подхода к реформированию и наблюдается тотальная нехватка профессиональных кадров.

Такое мнение сегодня в ходе круглого стола в УНИАН на тему: "Состояние дел и повестка дня в силовом блоке и правоохранительной системе Украины" высказал ряд экспертов и бывших сотрудников силовых ведомств.

Как отметил офицер запаса Вооруженных сил Украины, общественный деятель Игорь Левин, "ситуация с кадрами во всех правоохранительных и силовых структурах катастрофическая". По его словам, к этому привело массовые увольнения или создание условий для увольнения старых работников и отсутствие на данный момент профессиональной подготовки новых кадров.

Позицию Левина поддержала политолог Александра Решмедилова.

"Необходимо обратиться, пригласить на работу тех, кого люстрировали, и люстрировали поспешно. Возможно, это будут временные должности или должности советников, но это необходимо, пока новые кадры не приобретут профессионализм. В противном случае страна может захлебнуться в той ситуации, которая складывается с ростом преступности в стране", - убеждена она.

В свою очередь бывший народный депутат Украины Николай Габер обратил внимание на опасность расширения полномочий и усиление вооружением органов системы МВД.

"В МВД действительно изменения происходят. Но мы сейчас получили МВД и Национальную гвардию с тяжелым вооружением, что является опасным", - сказал Габер.

По его мнению, такое усиление свидетельствует о том, что власти опасаются возможных акций протеста и могут использовать такие вооруженные подразделения правоохранителей для их подавления. В то же время Габер отметил, что новые сотрудники, которые пришли в систему органов внутренних дел, сначала верили, что их потенциал будет востребован, но уже изверились в этом.

"А значит система снова начала деградировать, откатываться назад - к старой системе МВД", - считает Габер.

В продолжение темы реформ в правоохранительной системе офицер запаса, директор общественной организации «Институт стратегической политики» Андрей Мишин выразил убеждение в необходимости ликвидации института органов прокуратуры с последующей передачей Министерству юстиции полномочий по представлению государственного обвинения в судах.

"На мой взгляд, прокуратуру надо ликвидировать, оставив функцию представления гособвинения при Министерстве юстиции. Не должно быть в Украине надзирателя за надзирателем", - сказал Мишин.

В то же время с его позицией не согласилась бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Галина Климович.

По ее словам, прокуратуру надо реформировать, надо восстановить органы прокурорского самоуправления.

Также Климович не согласилась с правом назначать на должность генпрокурора лиц с непрофильным образованием.

По ее словам, сейчас среди руководства прокуратуры наблюдается "фейсбучный популизм".

"Я категорически против, чтобы Генеральную прокуратуру возглавлял непрофессиональный человек. Это ужасная ошибка, это грубое изнасилование Закона ("О прокуратуре - УНИАН), когда ведомство возглавляет непрофессиональный по образованию человек", - сказала Климович.

Продолжая кадровую тематику в правоохранительных органах, она отметила: "Когда я сегодня слышу, что все "бывшие" - это гадость. Это неправда! В Украине еще есть "золотой запас" кадров, и если бы государство нашло возможность мотивировать этих людей хотя бы в качестве консультантов, - это было бы очень хорошо".

Также Климович назвала "структурным хаосом" ситуацию, которая сегодня сложилась в системе органов внутренних дел, и высказалась за смену их руководства.

В своем выступлении политолог Владислав Дзивидзинский высказался против сокрушительной критики реформ в силовых структурах, призвав вместо этого давать свои предложения.

Он отметил, что "к реформам, к которым мы стремимся, общество не готово - оно хочет все и сразу".

"На действия власти сегодня звучит много критики, но конструктивная критика - когда еще есть и конкретные предложения", - сказал Дзивидзинский.

По его убеждению, "работа над ошибками в реформировании Нацполиции поможет в дальнейшем в реформировании других министерств и ведомств".

Вместе с тем основатель Всеукраинской ассоциации политологов и политических журналистов Николай Спиридонов высказал мнение, что с реформированием силовых структур не все так плохо, как некоторым кажется.

"Впервые за 25 лет независимости Украины в руководство правоохранительных органов пришли патриоты, которые готовы перевести этот сектор государства на более профессиональный уровень. Но это задача не одного дня. Это задача стратегическая, и общество должно в этом помогать", - сказал Спиридонов.