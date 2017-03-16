Президент, парламент и Минэнергоугля обязаны в ближайшее время сформировать Конкурсную комиссию для обновления состава НКРЭКУ - эксперты

Киев. 16 марта. УНИАН. Президент Украины Петр Порошенко, глава парламента Андрей Парубий и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик для выполнения норм действующего закона о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обязаны как можно быстрее подать кандидатуры и сформировать Конкурсную комиссию для обновления состава НКРЭКУ.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН, посвященной вопросу обновления состава НКРЭКУ согласно норм действующего законодательства, заявила эксперт «Украинского центра европейской политики» Любовь Акуленко.

«Мы просим президента, главу парламента и министра энергетики подать своих кандидатов для формирования Конкурсной комиссии, потому что время уже проходит, и они нарушают все сроки», - заявила Акуленко.

Также она отметила, что недавно принятый парламентом закон о НРЭКУ обязывает власть сформировать Конкурсную комиссию и провести ротацию всех членов нынешнего состава регулятора.

«Конкурсная комиссия должна была заработать 10 февраля 2017 года, а сегодня у нас уже март... Вопрос создания комиссии – это не технический вопрос. Это первый шаг, который даст возможность обновить состав регулятора и провести первую ротацию его членов. Если будет затягивается процесс создания конкурсной комиссии, то будет затягивается и процесс обновления состава НКРЭКУ», - добавила Акуленко.

Ее позицию также поддержал представитель экспертной организации по вопросам энергетики Dixi Group Роман Ницович.

«Подпись президента под законом об НКРЭКУ говорит о том, что этот закон должен также выполняться с его стороны. Но мы видим, что все сроки, которые были определены законом для начала процесса формирования Конкурсной комиссии и утверждения плана ротации членов Нацкомиссии, уже истекли. Наше задание – вернуть ответственные стороны в рамки дорожной карты выполнения закона», - отметил Ницович.

По словам эксперта по энергетическим вопросам общественной организации «Опора» Татьяны Бойко, органы власти еще раньше должны были представить своих кандидатов в члены Конкурсной комиссии, что также позволит выбрать новый состав регулятора и восстановить общественное доверие к его решениям.

«Президент должен утвердить план ротации… Аппарат Верховной Рады должен создать все технические условия для того, чтобы заработала Конкурсная комиссия», - отметила Бойко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 апреля 2016 года, после года обсуждений на различных уровнях власти, приняла в первом чтении законопроект о НКРЭКУ. 22 сентября этот закон был принят во втором чтении, а 23 ноября его подписал президент. В начале декабря 2016 года этот закон вступил в силу.

Согласно закону, члены НКРЭКУ будут отбираются конкурсной комиссией, тогда как ранее всех членов Нацкомиссии назначал президент Украины. Также Нацкомиссия получает финансовую независимость от государственного бюджета путем организации своей деятельности за счет взносов участников энергетического рынка Украины. Этот закон призван сделать Нацкомиссию более независимой, а также передать часть ее полномочий на места.