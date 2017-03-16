Центр оценивания качества образования представил программу для получения информации о ВНО через мобильные телефоны

Киев. 16 марта. УНИАН. Украинский центр оценивания качества образования презентовал программу "Мое ВНО", которая позволяет получить информацию о ходе и результатах внешнего независимого оценивания через мобильный телефон.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Центра Вадим Карандий, программа создана украинскими IТ-специалистами при финансовой помощи Агентства международного развития США и Американских советов международного образования.

По словам Карандия, после изъятия в 2015 году сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины серверного оборудования Центра, в 2016 году проведение ВНО оказалось под угрозой. Однако благодаря своевременной помощи американских партнеров, кроме восстановления функционирования электронной системы, с помощью компании Infopulse при участии АО "Институт информационных технологий" был улучшен уровень защиты персональных данных и разработано для удобства участников ВНО программное обеспечение, с помощью которого абитуриент может получать информацию через собственный мобильный телефон.

В частности, участник ВНО через мобильный телефон может получать сообщения о месте и времени проведения тестирования по выбранным предметам; запись тестирований ВНО системного календаря мобильного устройства; напоминание о приближении дня тестирования; сообщение о новостях и изменениях в проведении ВНО; сообщение о наличии и отображении результатов тестирования и т. п.

При этом, как отмечают специалисты, доступ к функциям мобильного приложения "Мое ВНО" возможен после ввода номера и пин-кода сертификата участника ЗНО, который можно скачать по ссылке htts://play.google.com/store/apps/details?id=com.infopulse.myzno