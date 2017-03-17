Эксперты призывают ВР обеспечить равные избирательные права для переселенцев и трудовых мигрантов

Киев. 17 марта. УНИАН. Эксперты призывают Верховную Раду Украины на законодательном уровне обеспечить равные избирательные права для внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма, а также для внутренних трудовых мигрантов и других мобильных групп украинцев.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказали эксперты ряда общественных организаций, которые предложили народным депутатам изменения в законы «О Государственном реестре избирателей», «О местных выборах», «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» для защиты политических прав переселенцев и трудовых мигрантов.

Исполнительный директор ОО «Общественный холдинг «Группа влияния», консультант по вопросам ВПЛ Института общественно-экономических исследований Татьяна Дурнева отметила, что представители общественных организаций еще осенью 2015 года требовали от Верховной Рады принять законодательные изменения, чтобы позволить внутренне перемещенным лицам голосовать на местных выборах.

Она добавила, что в десяти регионах Украины были проведены фокус-групповые исследования, в которых принимали участие 123 внутренне перемещенных лица. «Согласно выводам, получилась такая проблема, которая пока не очень понятна нашим народным депутатам и даже многим людям, которые не являются внутренне перемещенными лицами, - почему люди не могут сменить свою прописку, регистрацию в паспорте. По меньшей мере, есть четыре причины, которые называют внутренне перемещенные лица, почему это (изменение регистрации в паспорте) для них рискованно», - сказала Дурнева.

В частности, она сказала, что речь идет о вопросах риска пересечения линии соприкосновения. «Потому что, если человек сменил свою прописку, и это касается и переселенцев с востока страны, и переселенцев из Крыма, гораздо больше рисков при пересечении и админграницы, и линии соприкосновения», - пояснила она.

Также речь идет о меньшей вероятности потери имущества на неподконтрольных территориях. «Люди не хотят менять свои прописки, это вполне обоснованно, потому что это риск того, что потом они не докажут, что там у них было имущество», - сказала Дурнева.

Еще одной причиной она назвала ментальную связь с вынужденно покинутой территорией. Кроме того, речь идет о невозможности приобрести новое жилье и зарегистрироваться по новому месту жительства.

Таким образом, заявила она, принимая во внимание эти вопросы и желание переселенцев быть задействованными в активной жизни, чтобы политические права переселенцев были должным образом защищены, общественные организации стали объединяться и разрабатывать соответствующие механизмы, которые предлагаются к рассмотрению народным депутатам для утверждения.

В свою очередь председатель БФ «Восток СОС» Александра Дворецкая сказала, что переселенцы, особенно накануне выборов, чувствуют себя исключенными из процесса избирательных кампаний и процесса принятия решений, потому что это все происходит без их участия. «Потому что на сегодняшний день их исключили из этого процесса, из процесса участия в местных выборах. Многие из них обращаются к нам по поводу такой несправедливости», - сказала Дворецкая.

Вместе с тем она обратила внимание на последнее заседание Совета безопасности и обороны Украины и на заявления лидеров государства, в частности президента, которые говорили, «что мы не хотим делать бизнес на крови, но хотим сохранять связь с этими территориями».

«Я хочу сказать, что это является одним из простых шагов попытаться сохранять связь с людьми, с людьми с донецкой и луганской регистрацией или с регистрацией Автономной республики Крым, - это сказать, что мы вам доверяем, мы вам доверяем делать местную политику в местах своего переселения», - заявила Дворецкая.

Кроме того, координатор ГО «КрымСОС» Тамила Ташева сказала, что перед местными выборами в 2015 году переселенцы из Крыма в любом регионе Украины очень интересовались, могут ли они принять участие в голосовании в местах своего нового проживания, чего в итоге не произошло. Она выразила надежду, что требования будут услышаны и изменения в законодательство будут приняты.

Координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что ждать следующего избирательного процесса, когда уровень политизации является чрезвычайно высоким, нельзя ни в коем случае, и поэтому есть необходимость принять изменения в действующее законодательство. «Соответственно, появился новый текст законопроекта, который касается предоставления права как внутренне перемещенным лицам, так и так называемым трудовым мигрантам или мобильным группам граждан (которые в течение долгого времени живут на одном месте, но не имеют местной регистрации)», - сказала Айвазоская.

«Тезисы о том, что вы можете вернуть свою территориальную громаду и там избирать местную власть, являются абсурдными, потому что связь утрачена, а возможности получить местную регистрацию нет», - добавила она.

По ее словам, все ветви власти имеют определенный консенсус по поводу того, что право голоса на местных выборах переселенцам предоставлять не нужно, потому что они якобы, как и трудовые мигранты, могут представлять угрозу результатам выборов. «Я глубоко убеждена в том, что внутренне перемещенные лица сегодня являются огромным капиталом, который касается процесса примирения и реинтеграции по сценариям государства Украина в перспективе преодоления последствий вооруженного конфликта. Поэтому государство и гражданское общество не могут сегодня спокойно относиться к тому, что отсутствует право голоса на местных выборах как внутренне перемещенных лиц, так и мобильных групп, поскольку именно эти группы являются потребителями услуг и ресурсов, предоставляемых органами местного самоуправления и исполнительными структурами», - сказала Айвазовская.

Также она проинформировала, что в законопроекте предлагается ряд предохранителей, в частности, что человек не может менять 12 раз в год избирательный адрес, а есть четкое ограничение – один раз в год, а также что человек не может по факту повлиять на наличие избирательного адреса после того, как зарегистрированы кандидаты - субъекты избирательного процесса. Кроме того, согласно законопроекту, человек не может участвовать в первом туре выборов в одной общине, и во втором туре – в другой, поэтому политический туризм исключен.

В свою очередь старший советник по юридическим вопросам Международного фонда избирательных систем (IFES) Денис Ковриженко сказал, что в законе будет зафиксирован перечень документов, который необходим для изменения избирательного адреса. Также определено, что изменение избирательного адреса не может происходить во время избирательного процесса.

По его словам, на сегодняшний день этот законопроект создает возможности для обеспечения всеобщего и равного избирательного права для всех граждан, в том числе для ВПЛ и трудовых мигрантов.