Число курильщиков среди украинской молодежи за последние 4 года сократилось на 10 п.п. до 27% - исследование (фото, видео)

Киев. 20 марта. УНИАН. Количество курильщиков среди молодого населения Украины (18-30 лет) в 2017 году сократилось на 10,3 п.п. по сравнению с 2013 годом – до 26,7%, в частности, среди мужчин - до 40,3% (с 53,6% в 2013 году) и среди женщин - до 12,8% (с 20% в 2013 году).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила кандидат медицинских наук, главный редактор международного рецензируемого журнала Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe Татьяна Андреева, представляя результаты общенационального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«Среди молодого населения сокращается интенсивность курения. Это мы наблюдаем еще начиная с 90-х годов. Меры по контролю над табаком усиливают эту тенденцию», - сказала она.

В целом распространенность курения среди взрослого населения старше 18 лет за последние четыре года сократилась на 2,5 п.п. и составила 23,7%. В частности, мужчины стали курить меньше на 3,4 п.п. (41,2%), а женщины – на 2,2 п.п. (9%).

Как отметила присутствовавшая на пресс-конференции народный депутат Украины Наталья Веселова, в нашей стране женщины курят намного реже, чем во многих других западных странах.

«По сравнению с другими странами распространенность курения среди женщин в Украине меньше. Например, в Великобритании курят 16% женщин, в США – 18%, в Японии – 15%», - сказала она.

Поэтому, по словам депутата, производители табачных изделий видят свою целевую аудиторию именно среди женщин. Веселова отметила, что они активно производят сигареты с различными вкусовыми добавками и ароматизаторами. Согласно результатам проведенного опроса, в 2017 году среди курильщиков 10,6% мужчин и 20,2% женщин потребляли табачные изделия с добавками.

Заместитель директора КМИС Виктория Захожая сообщила, что социологи проводили опрос в период с 31 января по 27 февраля 2017 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины за исключением Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях в опросе принимало участие только население, проживающее на территориях, подконтрольных украинскому правительству.

«Максимальная погрешность исследования не превышает 3,3%», - сказала Захожая.

Подводя итоги опроса, эксперты сошлись во мнении, что для сохранения тенденции к сокращению числа курильщиков среди населения Украины государству необходимо еще больше ужесточить контроль за табакокурением в стране.

В частности, участники пресс-конференции призвали депутатов поддержать законопроект №2820 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от неблагоприятного влияния табака». В случае принятия этой законодательной инициативы самым заметным для потребителей изменением станет увеличение размера рисунков на пачке, предупреждающих о вреде курения. Так, согласно тексту законопроекта, они должны занимать 65% передней и задней сторон пачки (действующая сегодня норма - 50%). Также законопроект запрещает реализацию сигарет со вкусовыми и ароматическими добавками, размещение рекламы табачных изделий в интернете и указывание уровня смол и никотина на упаковке.

«Украине необходимы более эффективные меры по контролю за табакокурением. Это прежде всего дальнейшее увеличение акцизов на табак и более тщательное регулирование», - сказала Андреева, добавив, что число курящего населения в Украине не должно превышать 5%.

Присутствующий на пресс-конференции народный депутат Украины Константин Ищейкин сообщил, что в парламенте зарегистрирован законопроект №4030а, который запрещает рекламу сигарет в местах их продажи. То есть в случае принятия этой инициативы магазины и киоски вынуждены будут убрать выкладку сигарет со своих витрин.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем производства сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, в 2016 году составил 98,2 млрд штук, что на 5,7% больше, чем годом ранее.

С начала текущего года акцизы на табачные изделия были повышены по специфичной ставке на 40%, адвалорная составляющая осталась на уровне 12%. Ранее эксперты прогнозировали, что повышение акциза приведет к удорожанию пачки сигарет в среднем на 20 грн.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/71439