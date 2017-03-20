Украина заняла 132 место в мировом рейтинге счастья, оказавшись между Ганой и Угандой (видео)

Киев. 20 марта. УНИАН. Украина заняла 132 место из 155 в Глобальном отчете по счастью за 2017 год, опустившись на 9 пунктов по сравнению с предыдущим рейтингом.

Как сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила консультант в сфере образования, психолог, эдуколог, социальный предприниматель Екатерина Ясько, в рейтинге Украина оказалась между Ганой и Угандой, которые заняли 131 и 133 места соответственно.

Она отметила, что Глобальный отчет по счастью публикуется ежегодно к Международному дню счастья, который отмечается сегодня. Цель отчета – показать достижения стран мира и отдельных регионов с точки зрения их способности обеспечить своим жителям счастливую жизнь, а также предложить методики, которые смогут помочь государственным, политическим и общественным деятелям лучше реагировать на потребности своих граждан с целью повышения их благосостояния.

«В международном отчете по счастью за 2017 год на первом месте мы видим Норвегию, которая улучшила свои результаты, и с четвертого места перепрыгнула на первое. На втором месте – Дания, далее идут Исландия, Швейцария, Финляндия. Все скандинавские страны вошли в топ-10 самых счастливых стран мира. Что касается ОАЭ, они показывают положительную динамику. В прошлом году они были на 28 месте, а сейчас мы видим, что они на 21. Украина сегодня занимает 132 место в международном рейтинге счастья. Ее соседями стали Гана и Уганда», - рассказала Ясько.

По ее словам, динамика рейтинга Украины отрицательная, поскольку в 2013 году Украина заняла 87 место, в 2015 году – 111, оказавшись между Ираном и Ираком, в 2016 году Украина оказалась на 123 месте между Кенией и Ганой.

В свою очередь учредитель «Института изучения счастья», президент Украинской Бизнес Ассоциации» Владимир Чеповой, такое место Украины в рейтинге объяснил так: «Если не сбываются мечты, то человек чувствует себя несчастливым. Четко видно, что мы спускаемся вниз, и мы понимаем почему, потому что экономика не идет, реформы не идут, ожидания и надежды не реализованы. Простая формулировка счастья – когда сбываются ваши положительные мечты. Однако, у нас есть уверенность и мы находим в Украине сознательные бизнесы, которые поддерживают образование, ибо бизнес вместе с образованием смогут изменить к лучшему наше жизненное пространство. У нас есть огромный потенциал».

В то же время координатор оргкомитета Международного дня счастья ООН в Украине Алексей Чуев отметил: «Когда мы организовывали волонтерский комитет четыре года назад, нас поддержали 20 организаций, и с каждым годом их все больше... Мы представляем в Украине международное движение Action for happiness со штаб-квартирой в Лондоне, которое насчитывает более миллиона волонтеров по всему миру. Мы имеем возможность все локальные инициативы, которые происходят у нас, через штаб-квартиру в Лондоне показать миру».

*** Всемирный отчет по счастью впервые был опубликован в 2012 году. Отчет создала и представила международная неправительственная организация Сеть решений об устойчивом развитии (Sustainable development solutions network, SDSN).