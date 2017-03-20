Внепарламентские партии возмущены давлением со стороны НАПК

Киев. 20 марта. УНИАН. Внепарламентские партии возмущены давлением на них со стороны Национального агентства по предотвращению коррупции и требуют привести в соответствие с законодательством порядок представления отчетов политических партий в НАПК.

Об этом представители внепарламентских партий заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, председатель Народно-демократической партии Украины Людмила Супрун заявила, что норму закона о бюджетном финансировании парламентских партий следует приостановить, а средства - полмиллиарда гривен - направить на социальные нужды воинов АТО.

"Украинские законы, регулирующие деятельность политических партий, которыми введены так называемые «отчеты» партий, не соответствуют требованиям законодательства, а потому возникает произвол контролирующих органов, в частности НАПК. Речь даже не о НАПК, а о законодательстве, по которому сегодня деятельность политических партий, не входящих в состав парламента, практически невозможна", - отметила она.

В свою очередь, заместитель председателя партии «Народная сила» Денис Шейбут отметил, что НАПК инициирует штрафы за то, что партия якобы не ведет политической деятельности. В то же время, по его словам, не в компетенции НАПК оценивать - ведет или не ведет политическая сила политическую деятельность, это является делом Минюста.

Исполнительный секретарь Волонтерской партии Украины Тамара Федотюк заявила, что требование законодательства относительно финансовой отчетности внепарламентских партий привело к тому, что партиям нужно нанимать бухгалтеров для составления ежеквартальных отчетов. "Несовершенство процедуры составления отчетов приводит к тому, что к нам применяют санкции через суд. Нас оштрафовали на сумму в 300 необлагаемых минимумов. Таким образом уничтожаются малые партии. У нас бухгалтер, работающий на волонтерских началах, составив три отчета, в дальнейшем отказалась работать из-за этого штрафа. И теперь нужно нанимать бухгалтера, то есть мне идти к олигархам или забирать деньги из волонтерских проектов, чтобы оплатить штраф?" – заявила Федотюк.

Председатель Партии защитников Отечества Юрий Кармазин отметил, что закон о политических партиях несовершенен и противоречит конституционным принципам политической деятельности: "Я обращаюсь к госпоже Корчак и к господину Петренко: немедленно приведите в соответствие с Конституцией и законами положения от 25 августа 2016 года о порядке представления отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах, обязательствах финансового характера. Вы своими действиями уже нанесли вред интересам граждан"

Представители внепарламентских партий обнародовали открытое обращение к руководителю НАПК Наталье Корчак, в котором, в частности, требуют: привести нормативно-правовые акты и решения НАПК в соответствие с законом "О политических партиях в Украине", отменив годовую отчетность, отчеты и заключения аудита для местных организаций политических партий; остановить репрессии против партий за технические, абсолютно незначительные ошибки в отчетах, не имеющие отношения к коррупции и финансовым злоупотреблениям; в случае выявления грубых нарушений в отчете - привлекать к административной ответственности политическую партию, а не руководителя или подписанта отчета.

Также авторы обращения требуют рассмотреть и поддержать проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отмены государственного финансирования политических партий, изменения порядка отчетности и установления равных условий для политической конкуренции)», передать его на рассмотрение КМУ для последующего внесения в парламент.