Зарубежные украинцы призывают государство не лишать их гражданства Украины и разрешить множественное гражданство (видео)

Киев. 20 марта. УНИАН. Украинцы, которые живут за границей и имеют гражданство других стран, призывают Украинское государство не лишать их гражданства Украины и разрешить на законодательном уровне множественное гражданство для тех, кто помогает в борьбе с российской агрессией и способствует улучшению имиджа Украины в мире.

Об этом во время круглого стола на тему «Обсуждение законопроекта №6175 о принудительном лишении гражданства Украины» в агентстве УНИАН сказала доктор философии (Университет Лотарингии), инициатор и соучредитель сети Global Ukrainians Виолетта Москалу.

Она отметила, что среди различных организаций иностранных украинцев и представителей диаспоры началась волна протестов против законопроекта о принудительном лишении гражданства Украины, поскольку этот вопрос является очень комплексным и требует серьезной дискуссии.

"Мы считаем, что зарубежные украинцы являются важным человеческим ресурсом для Украинского государства. Они сейчас очень много делают в направлении продвижения интересов Украины в мире. Они помогают, многие также финансово, и даже предположить такую норму автоматического лишения украинского гражданства при наличии иного гражданства - это было воспринято очень и очень неоднозначно", - заявила Москалу.

Говоря о действующем законодательстве Украины, она напомнила, что, согласно статье 4 Конституции от 1996 года, в Украине существует единственное гражданство, а основания приобретения и прекращения гражданства определяются законом.

В то же время соучредитель сети Global Ukrainians обратила внимание на то, что статья 25 Основного Закона устанавливает, что гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство.

По словам Москалу, на сегодняшний день Украина не признает существования гражданства других стран у своих граждан. "Если гражданин Украины приобрел гражданство, подданство другого государства, или, когда иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины (статья 2 закона Украины "О гражданстве")", - сказала Москалу.

Она пояснила, что между "не признает" и "запрещает" существует большая разница. "Украина в некоторых случаях разрешает даже формально, чтобы ее граждане имели другое гражданство", - сказала Москалу и добавила, что, например, это касается людей, которые имеют другое гражданство по рождению, или если дети родились в семье, где один из родителей может быть иностранцем. "Таких людей мы не имеем права лишать гражданства", - подчеркнула она.

"Так сложилось, что Украина имеет исторически одну из крупнейших диаспор в мире, то есть насчитывается до 20 миллионов. Эта диаспора никогда не была оторвана от Украины. Она всегда помогала и еще больше помогает уже последние три года после Майдана", - сказала Москалу.

Также она отметила, что финансовая помощь и денежные переводы, которые приходят от зарубежных украинцев в Украину, чрезвычайно велики, и после Революции достоинства стали еще больше. "Статистика Национального банка Украины: сумма частных денежных переводов, поступивших в Украину в 2012 году, оценивается на уровне около 7,5 млрд долларов США, что составляет 4% ВВП Украины в том году. И для сравнения, общий объем прямых иностранных инвестиций за тот же 2012 год - 6 млрд долларов США", - заявила инициатор и соучредитель сети Global Ukrainians.

По словам Москалу, считается, что украинская экономика потеряла бы около 7% своего потенциала без трансфертов от зарубежных украинцев. Также она сказала, что увеличение на 10% объема денежных переводов на душу населения поспособствует сокращению на 3,5% доли людей, живущих в бедности. По ее данным, большая часть этих переводов расходуется на проживание, потребительские товары, и определенная часть также используется для развития бизнеса.

"Со времени Майдана зарубежные украинцы стали определенными народными послами Украины в мире, потому что появилось более 100 новых постмайдановских волонтерских движений на глобальном уровне", - сказала Москалу.

Она сообщила, что для координации между этими различными организациями по всему миру была создана сеть Global Ukrainians.

"Наша цель - это создать благоприятные условия для развития сети народных дипломатов, то есть украинских молодых людей, которые лоббируют наши интересы", - сказала Москалу.

"Согласно тем данным, которые мы сегодня имеем по украинцам, получившим другое гражданство в Канаде, США, в странах ЕС, а также в Израиле, это минимум 500 тыс. человек. Этим как раз можно и объяснить именно, скажем, шок от восприятия законопроекта, о котором мы говорим", - сказала инициатор и соучредитель сети Global Ukrainians.

"Мы посмотрели на данные ООН, 2013 год. Четко там определено, что большинство стран разрешает множественное гражданство, порой без всяких ограничений, а иногда с определенными ограничениями. То есть, на сегодняшний день 55% стран мира не имеют никаких ограничений относительно приобретения гражданства гражданами других государств. 19% стран в мире устанавливают определенные ограничения, то есть с какими странами можно или нельзя, какие права предоставляются, какие - нет, тем новым гражданам, получающим гражданство через натурализацию. И только есть 26% стран, которые требуют автоматического отказа от предыдущих гражданств, и в основном это наименее развитые страны мира", сказала она.

Как отметила Москалу, "общемировая тенденция - направление не запрета и не вымогательства каких-либо лишений".

По ее словам, с 1960 года количество стран, где действовала автоматическая потеря гражданства после добровольного приобретения другого гражданства, сократилось с 60% до 30%. "Эти тенденции показывают, что глобальные тренды идут к тому ... что не надо запрещать людям путешествовать, даже некоторое время проживать и работать в разных странах, получать гражданство. Почему бы и нет? И разные страны как раз пытаются использовать этот факт для того, чтобы привлекать людей, привлекать идеи, привлекать инвестиции", - сказала Москалу.

По ее убеждению, чтобы не держать иностранных украинцев в заложниках, нужно убрать из законопроекта трактовку о лишении гражданства Украины, и это важно для того, чтобы не было ощущения у иностранных украинцев, что они нарушают закон, например, при пересечении украинской границы.

По мнению Москалу, целесообразно разрешить множественное гражданство для граждан иностранных государств, а именно государств - членов НАТО и Евросоюза, и в отдельных случаях - других государств, если заявители внесли значительный вклад в развитие Украинского государства.

Также предлагается закрепить законодательные принципы о невозможности лишения гражданина Украины гражданства Украины, о равенстве перед законом граждан Украины, независимо от оснований, порядка и момента приобретения ими гражданства Украины, и о сохранении гражданства Украины, независимо от места жительства гражданина Украины. При этом для граждан России, а также граждан, которые поддерживают развязанную ею против Украины войну, следует предусмотреть особую процедуру рассмотрения ходатайств о приобретении гражданства Украины.

Также предлагается для обеспечения национальной безопасности разработать специальные процедуры для оперативного реагирования в случае антигосударственных или сепаратистских действий и усилить сотрудничество с правоохранительными органами других стран в части предотвращения коррупции, отмывания средств и участия в вооруженном конфликте наемников.

Отмечается необходимость обеспечения прозрачности феномена множественного гражданства, особенно для государственных служащих, потому что публичность информации позволит всем компетентным органам обратить внимание на потенциальные конфликты интересов.

Участниками круглого стола в УНИАН также были: Богдан Яременко, Майдан иностранных дел; Михаил Винницкий, преподаватель НаУКМА и УКУ; Вадим Трюхан, украинский дипломат, юрист-международник, председатель правления ОО «Европейский Рух Украины»; Геннадий Болдырь, директор департамента международного сотрудничества ТПП Украины; Михаил Ратушный, председатель Украинского Всемирного Координационного совета; Роман Рубченко, председатель Правления, представитель Ассоциации "Профессиональная Правительство»; народные депутаты Украины - Виталий Куприй и Георгий Логвинский.