"Народный фронт" не поддержит законопроект о гражданстве в случае ограничения им прав обычных украинцев с другим гражданством (видео)

Киев. 20 марта. УНИАН. Фракция политической партии “Народный фронт” в Верховной Раде Украины не поддержит законопроект о гражданстве в случае ограничения этим документом прав обычных граждан, которые имеют еще одно гражданство.

Об этом в УНИАН во время круглого стола «Обсуждение законопроекта № 6175 о принудительном лишении гражданства Украины» сказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Георгий Логвинский.

Как отметил депутат, зарубежным украинцам “нечего волноваться” по поводу законопроекта о принудительном лишении гражданства Украины.

Он сказал, что указанный законопроект будет рассматриваться в профильном комитете ВР. По его словам, лишение гражданства запрещено международными нормами и Конституцией Украины.

“Наша задача – создать определенную рабочую группу вместе с общественностью для разработки единого законопроекта, который будет определять границы ограничений относительно деятельности на территории Украины лиц, которые имеют другое гражданство”, - сказал Логвинский.

Он добавил, что вместе с представителем президента в Верховной Раде нардепом от БПП Артуром Герасимовым предлагает для лиц с российским гражданством задекларировать, что они имеют российское гражданство. “Если они не задекларировали, что они имеют гражданство государства-агрессора, тогда уже может быть уголовная ответственность”, - пояснил Логвинский суть предложения.

Также он назвал важным, чтобы в требования, касающиеся электронного декларирования, включить графу о наличии гражданства другого государства, и если человек не внесет эту информацию, должна быть ответственность.

“Мнение не только нашего комитета, но и так же фракции “Народный фронт”, без которой не будет никакого голосования и не будет никакой поддержки законопроекта, который должен набрать 226 голосов... Мы не будем ограничивать права обычных и простых граждан. Государственные служащие, судьи, народные депутаты, другие должностные лица, все они являются государственными служащими, они не могут иметь другого гражданства”, - сказал Логвинский.

При этом он отметил, что парламент может рассмотреть поправку к закону по отдельной процедуре, если Украина будет приглашать кого-либо на государственную должность из-за границы.

Как сообщал УНИАН, украинцы, которые живут за рубежом и имеют гражданство других стран, призывают украинское государство не лишать их гражданства Украины и разрешить на законодательном уровне множественное гражданство для тех, кто помогает в борьбе с российской агрессией и способствует улучшению имиджа Украины в мире.