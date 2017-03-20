Принятие закона о запрете двойного гражданства может повлиять на результаты предстоящих президентских выборов - эксперт (видео)

Киев. 20 марта. УНИАН. Принятие закона о запрете двойного гражданства может повлиять на результаты предстоящих президентских выборов.

Об этом во время круглого стола в УНИАН на тему: «Обсуждение законопроекта №6175 о принудительном лишении гражданства Украины» заявил председатель правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

«У меня складывается впечатление, что нынешний законопроект является ничем иным, как попыткой повлиять на результаты будущих выборов. В случае принятия этого законопроекта, учитывая то, что в нем очень много косвенных механизмов выяснения или подтверждения возможности или наличия у гражданина Украины иностранного гражданства, это даст возможность ставить под сомнение результаты выборов на очень многих избирательных участках Украины ... Мы имеем огромные территории, где значительное количество, если не большинство граждан, постоянно проживают или работают за рубежом. Фактически подтверждение этой информации о длительном пребывании за рубежом даст правовые основания ставить под сомнение, имеют ли эти граждане правовые основания голосовать на выборах. Конечно, это сократит количество избирателей. Конечно, в таких правовых обстоятельствах может бесконечно происходить и обжалование результатов выборов на многих избирательных участках», - сказал Яременко.

Он также отметил, что законопроект №6175 в таком виде, в каком он предложен сейчас, не может быть принят ни при каких обстоятельствах.

«Этот законопроект в таком виде не может быть ни при каких обстоятельствах принят. Он создает огромные проблемы и правовой хаос в отношении значительной части граждан Украины», - отметил эксперт.

В то же время, подчеркнул он: «Категорически отрицая какие-либо действия, которые могут привести к изменению отношения или к ухудшению прав граждан Украины, к созданию возможности потери ими гражданства Украины, что сейчас напрямую запрещено законом, я считаю, что определенные ограничения для госслужащих, политиков, которые назначены на высокие должности в государстве, для депутатов, судей, для военнослужащих - должны действовать. Причем ответственность должна быть предусмотрена не за наличие второго паспорта, поскольку на сегодняшний день это законодательством запрещено, а за подачу ложных сведений при назначении на должность».

Как сообщал УНИАН, 13 марта президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве, которым предлагается приостанавливать украинское гражданство лиц, имеющих гражданство другой страны (№ 6175).

Законопроектом, в частности, устанавливается, что гражданин Украины, который добровольно получил гражданство другого государства, считается таким, который обнаружил намерение сменить гражданство и дал согласие на прекращение гражданства Украины.

Киев. 20 марта. УНИАН. Принятие закона о запрете двойного гражданства может повлиять на результаты предстоящих президентских выборов.

Об этом во время круглого стола в УНИАН на тему: «Обсуждение законопроекта №6175 о принудительном лишении гражданства Украины» заявил председатель правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

«У меня складывается впечатление, что нынешний законопроект является ничем иным, как попыткой повлиять на результаты будущих выборов. В случае принятия этого законопроекта, учитывая то, что в нем очень много косвенных механизмов выяснения или подтверждения возможности или наличия у гражданина Украины иностранного гражданства, это даст возможность ставить под сомнение результаты выборов на очень многих избирательных участках Украины ... Мы имеем огромные территории, где значительное количество, если не большинство граждан, постоянно проживают или работают за рубежом. Фактически подтверждение этой информации о длительном пребывании за рубежом даст правовые основания ставить под сомнение, имеют ли эти граждане правовые основания голосовать на выборах. Конечно, это сократит количество избирателей. Конечно, в таких правовых обстоятельствах может бесконечно происходить и обжалование результатов выборов на многих избирательных участках», - сказал Яременко.

Он также отметил, что законопроект №6175 в таком виде, в каком он предложен сейчас, не может быть принят ни при каких обстоятельствах.

«Этот законопроект в таком виде не может быть ни при каких обстоятельствах принят. Он создает огромные проблемы и правовой хаос в отношении значительной части граждан Украины», - отметил эксперт.

В то же время, подчеркнул он: «Категорически отрицая какие-либо действия, которые могут привести к изменению отношения или к ухудшению прав граждан Украины, к созданию возможности потери ими гражданства Украины, что сейчас напрямую запрещено законом, я считаю, что определенные ограничения для госслужащих, политиков, которые назначены на высокие должности в государстве, для депутатов, судей, для военнослужащих - должны действовать. Причем ответственность должна быть предусмотрена не за наличие второго паспорта, поскольку на сегодняшний день это законодательством запрещено, а за подачу ложных сведений при назначении на должность».

Как сообщал УНИАН, 13 марта президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве, которым предлагается приостанавливать украинское гражданство лиц, имеющих гражданство другой страны (№ 6175).

Законопроектом, в частности, устанавливается, что гражданин Украины, который добровольно получил гражданство другого государства, считается таким, который обнаружил намерение сменить гражданство и дал согласие на прекращение гражданства Украины.