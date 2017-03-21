НАКО призывает Кабмин отказаться от чрезмерного засекречивания информации в оборонном секторе (фото, видео)

Киев. 21 марта. УНИАН. Члены Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО) призывают правительство сделать приоритетным решение вопроса относительно уровня секретности информации в оборонном секторе.

Об этом члены НАКО заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, сопредседатель НАКО Олег Рыбачук заявил, что чрезмерная секретность не защищает национальные интересы: “Наоборот, она создает коррупционные риски, которые, в свою очередь, ослабляют наши вооруженные формирования, вредят безопасности государства и усиливают противника”.

Члены НАКО также призвали правительство разработать план мероприятий, которые будут способствовать повышению прозрачности и контроля за закупками. Кроме того, НАКО настаивает на внедрении стандартов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для государственного концерна “Укроборонпром”.

В свою очередь член НАКО, бывший командующий силами быстрого реагирования НАТО Тим Эванс отметил: “Без сильной политической воли и желания преодолеть коррупцию в секторе обороны безопасность Украины остается под угрозой. А обеспечения солдат на передовой будет недостаточно”.

Кроме того, члены НАКО подчеркнули, что концерн “Укроборонпром” должен соблюдать принципы Организации экономического сотрудничества и развития, которые включают в себя единые правила для всех предприятий, а также принципы честной конкуренции, соблюдения лучших практик осуществления учета и аудита, открытие финансовой информации.

В свою очередь сопредседатель НАТО, экс-глава GRECO Драго Кос выразил убеждение, что в Украине есть все предпосылки, чтобы побороть коррупцию.

“Вчера, когда я просматривал свои заметки, я вспомнил, что анализ в отношении Украины делал еще в декабре 2006 года. Но только в последние годы я почувствовал, что в Украине есть желание перемен и противодействия коррупции. Мы понимаем, что в борьбе с коррупцией существуют две составляющие: стремление к этому со стороны населения и политическая воля. У вас есть все предпосылки, чтобы побороть коррупцию", - отметил он.

Как сообщалось, Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны был создан в октябре 2016 года. Он намерен разработать стратегию по борьбе с коррупцией в этой сфере на 2017-2018 гг.

НАКО является совместным проектом Программы противодействия коррупции в сфере безопасности и обороны Тгапѕрагепсу Intеrnаtiоnаl (TI-DSP) и TI Украины, при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/71467