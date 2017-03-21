Площадь внесенных в список ЮНЕСКО украинских пралесов в июне может быть увеличена на 6 тыс. га, до 36 тыс. га - экологи

Киев. 21 марта. УНИАН. Площадь украинских пралесов, включенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в июне текущего года может быть увеличена более чем на 6 тыс. га, до около 36 тыс. га, сообщил специалист по вопросам лесов Всемирного фонда природы (WWF) Роман Волосянчук на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы способствовали включению в список наследия ЮНЕСКО части территорий, которые находятся за его пределами – это более 6 тыс. га. Эта заявка прошла рассмотрение. Секретариат ЮНЕСКО дал положительный вывод, и на следующей сессии в июне будет рассматриваться окончательное решение», - сказал он.

По словам Волосянчука, представители Международного союза охраны природы уже посещали Украину, осматривали обозначенные участки и подтвердили, что они действительно являются пралесами.

Он отметил, что всего в Украине насчитывается около 48 тыс. га пралесов и еще около 35 тыс. га участков подлежат проверке как потенциальные пралеса или старовозрастные леса.

Волосянчук добавил, что Всемирный фонд природы (WWF) реализует множество проектов по защите отечественных лесов. В частности, украинское представительство WWF намерено в течение месяца запустить сайт, с помощью которого активисты смогут делиться с общественностью информацией об обнаруженных экологических проблемах в определенных регионах Украины.

«Мы пытаемся способствовать развитию общественной активности в сфере охраны лесов и помочь этому общественному движению стать более конструктивным. Мы запускаем проект Ecomapa. Это карта, на которой любой гражданин, зарегистрировавшись, сможет оставлять информацию о каких-либо проблемах», - сказал он.

По словам Волосянчука, граждане смогут оставлять информацию о проблемах в сфере защиты лесов и водоемов, вывоза мусора, незаконных застроек, браконьерства и т.д. После того, как модератор сайта проверит предоставленную информацию, подтвержденную фотографией, на место происшествия прибудут представители волонтерского проекта WWF в Украине – «Лесная стража» для сбора более детальных сведений, которые впоследствии смогут быть переданы правоохранительным органам.

Как отметил координатор проекта «Лесная стража» Андрей Плыга, также присутствовавший на пресс-конференции, основная цель волонтеров данного проекта – привлечение общественности для осуществления контроля за незаконными рубками. По его словам, для участников проекта проводятся тренинги и полевые поездки в леса. Пилотный проект «Лесной стражи» уже функционирует на территории лесов Киевской и Львовской областей.

Директор Национального представительства FSC в Украине Павел Кравец, который также принимал участие в обсуждении, сообщил, что еще одним важным инструментом в защите лесов является их сертификация. Всего, по его словам, в настоящее время в Украине сертифицировано 3,5 млн га леса (33%).

Как сообщал УНИАН, экологи неоднократно призывали Верховную Раду принять закон о защите пралесов от вырубки, так как они формируют уникальную экосистему, где живут редкие виды животных.

Законопроект о защите карпатских пралесов направлен на выполнение Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат, ратифицированной Украиной 07.04.2004, и Протокола об устойчивом управлении лесами к Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат, ратифицированного Украиной 16.10.2012.

Пралеса – это древний лес, который не был изменен под воздействием человека. Пралеса формировались в режиме полной неприкосновенности со стороны человека. В Европе они составляют 0,02% всех лесов, в Украине – 0,24% всех лесов.