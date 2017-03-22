Зоозащитники призывают имплементировать в Украине Европейскую конвенцию о защите домашних животных

Киев. 22 марта. УНИАН. Зоозащитники призывают имплементировать Европейскую конвенцию о защите домашних животных, поскольку жестокое обращение с животными в Украине является нормой, а живодеры чаще всего остаются безнаказанными.

Об этом президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская заявила во время пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, борьба с жестокостью по отношению к животным является важной задачей национальной безопасности.

«В Украине сейчас трагическая ситуация с защитой животных от жестокого обращения, с нормами содержания животных. Многие животные остаются на улицах вследствие безответственного отношения хозяев, которые выбрасывают животных. При этом совершенно не предусмотрена в законе ответственность за это, неконтролируемо увеличивается популяция бездомных животных, массово отравляются бездомные животные, происходят массовые отстрелы собак в сельской местности, до сих пор существуют испытательные станции, где на живых диких животных натаскивают охотничьих собак. Жестоко эксплуатируют животных в развлекательной сфере, прежде всего - в передвижных цирках, ресторанах и развлекательных центрах... В ужасных условиях содержатся сельскохозяйственные животные... К сожалению, в Украине жестокое обращение с животными до сих пор является нормой», - подчеркнула она.

Серпинская также отметила, что еще в 2013 году Верховная Рада ратифицировала Европейскую конвенцию о защите домашних животных, которая до сих пор не имплементирована.

«Имплементация конвенции, а также других деклараций ЕС о защите животных, подтвердит гуманистическое направление развития украинского общества, а также станет еще одним шагом к приведению украинского законодательства к международным стандартам в сфере защиты животных, но пока только благодаря зоозащитникам и общественным организациям случаи жестокого обращения с животными получили огласку. К сожалению, правоохранительные органы преступлений против животных не расследуют, и чаще всего живодеры остаются безнаказанными и продолжают свою преступную деятельность. Даже если их «поймать за руку», довести дело до суда практически невозможно», - подчеркнула она.

В свою очередь директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко отметил, что в среднем в год в Украине к ответственности за жестокое обращение с животными привлекают около 16 человек, в то время как, например, в соседней Молдове – 230.

«95% людей, уничтожающих животных, - лица от 30 до 50 лет, 90% имеют среднее образование, 60% на момент совершения преступления нигде не работали и не учились, 20% - ранее уже имели судимость... Административный штраф за жестокое обращение с животными составляет от 9 до 14 долларов в Украине, в Албании – 130 долларов, в Польше – 170 долларов, в Болгарии, Венгрии – 650 долларов», - сказал Борейко.

При этом он подчеркнул, что анклавами жестокого отношения к животным в Украине является Крым, Донецк, Днепр, Запорожье, Одесса, Харьков.

Борейко также отметил, что ни одно ведомство в Украине не хочет заниматься защитой домашних и сельскохозяйственных животных.