Участники рынка лизинга считают действующие правила налогообложения дискриминационными для отрасли

Киев. 22 марта. УНИАН. Участники рынка небанковского лизинга считают действующие правила налогообложения по НДС дискриминационными по отношению к своей отрасли и рассчитывают на поддержку Кабинета министров в этом вопросе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила Марина Масич, директор Ассоциации лизингодателей, которая объединяет 15 компаний, по объему услуг занимающих 80% небанковского рынка финансового лизинга.

«Прежде всего это дискриминационное налогообложение. Одна норма в налогообложении, которая мешает нашему развитию, - это НДС при изъятии предметов лизинга. В отличие от банков, для нас этот вопрос остается неурегулированным второй год. И вследствие этой дискриминации мы имеем дополнительный налог на отрасль в размере 20%», - сказала она, отметив, что для решения данной проблемы ассоциация представила на рассмотрение Кабмина законодательные инициативы, которые одобрил Европейский банк реконструкции и развития, и надеется на поддержку правительства в этом вопросе.

Также Масич отметила, что в Украине устаревшая нормативная база по лизингу, и ассоциация совместно с профильным парламентским комитетом и регулятором рынка выступали с предложением принять новый закон «О финансовом лизинге», который бы создал поле для прихода новых игроков, повышения конкуренции в отрасли и снижения цен. По ее словам, законопроект уже находится в Верховной Раде и ожидает регистрации, которая возможна в течение недели-двух.

Кроме того, среди проблем отрасли Масич выделила недостатки судебной системы, позволяющей должнику пользоваться автомобилем без оплаты, а также действия на рынке мошенников и непрофессионалов, выдающих себя за профессиональные лизинговые компании, и отсутствие долгосрочного гривневого фондирования.

По словам главы совета директоров Ассоциации лизингодателей Александра Кощеева, который также присутствовал на пресс-конференции, статистика свидетельствует об активном развитии рынка небанковского лизинга, так как в 2016 году входящие в ассоциацию компании заключили новые договоры на 6,9 млрд грн, что более чем в 2 раза превышает объемы за 2015 год. В то ж время он отметил, что объемы рынка лизинга составляют всего 0,2% ВВП страны.

«Это почти ничего. Но это меньше проблема проникновения лизинга в экономику, а больше проблема самой экономики. Поскольку если взять долю капитальных инвестиций, которые финансируются за счет лизинга, то это 6%, что уже существенно», - пояснил Кощеев, отметив, что в 2016 году 70% всех профинансированных активов составили автомобили, а 27-28% - сельхозоборудование.

Член совета директоров ассоциации Хайм Капельников, который также присутствовал на мероприятии, отметил, что Украина может гордиться своим бизнесом проката автомобилей, поскольку в стране представлены мировые игроки и есть качественные местные компании, однако для дальнейшего развития отрасли необходимо привлекать больше туристов и улучшить инфраструктуру.

«Дороги не очень хорошего качества, из-за этого туристы боятся брать автомобили напрокат. Чем спокойнее будет ситуация, тем больше будет приезжать туристов. И в этом нужна поддержка государства, чтобы Украина как можно больше светилась в мировых СМИ и привлекала туристов. Каждый турист, который приезжает в Украину, оставляет здесь несколько сотен или тысяч долларов. Но нужна инфраструктура», - подчеркнул он.

Присутствовавший на пресс-конференции представитель регулятора рынка - член Нацкомиссии по госрегулированию в сфере рынков финансовых услуг Александр Залетов отметил, что рынок финансового лизинга действительно оживает, но для дальнейшего роста нужны изменения в законодательстве, в частности, принятие нового закона «О финансовом лизинге», который даст возможность существенно сдвинуть рынок и сделать его привлекательным для инвесторов.

«Среди приоритетов работы Нацкомфинуслуг на 2016-2017 годы - финансовый лизинг. В рамках Комплексной программы развития финсектора предусмотрено отдельное направление финансового лизинга, создана рабочая группа, в которую вошли представители ассоциации и которая наработает изменения в законодательство, прежде всего новую редакцию закона о лизинге, и другие изменения в законодательные акты, регулирующие финансовый лизинг», - резюмировал Залетов.