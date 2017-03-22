Злоупотребления в госкомпании "Укртрансгаз" ведут к росту тарифов на газ для населения – общественные активисты

Киев. 22 марта. УНИАН. Злоупотребления на закупках товаров и услуг госкомпанией - оператором газотранспортной системы «Укртрансгаз» ведут к росту тарифов на газ для населения.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявили глава правления общественной антикоррупционной организации «Ворам по рукам» Виктория Кулаковская и народный депутат Украины, представитель парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции Олег Осуховский.

«Руководство «Укртрансгаза» и предприятий, которые входят в его структуру, намеренно увеличивает убытки, покупая товары и услуги на сотни миллионов гривен по завышенным ценам, ведет непрофессиональную деятельность, в результате чего компания несет штрафы на десятки миллионов гривен… Это приводит к тому, что эта компания, вместо того, чтобы снижать стоимость газа для населения, каждый год показывает убытки и фактически является неприбыльной организацией», - отметила Кулаковская, добавив, что стоимость транспортировки газа входит в структуру тарифов на газ для населения.

Ее позицию поддержал Осуховский, который заявил, что на протяжении 2014-2016 годов убытки «Укртрансгаза» выросли в 5 раз.

«По состоянию на сентябрь 2016 года компания понесла убытки на 3,919 млрд грн, вместе с тем только официальные расходы «Укртрансгаза» за 2016 год составили 27,466 млрд грн… По мнению экспертов, убытки по итогам 2016 года могут достигнуть 5 млрд грн, а это повысит цены на газ для населения», - сказал депутат.

Эксперт по противодействию мошенничеству Игоря Караль, который также присутствовал на пресс-конференции, привел примеры сомнительных, по его мнению, закупок в госкомпании.

«За 2014-2015 годы «Укртрансгаз» потратил более 183 млн грн на услуги консультирования относительно аппаратного обеспечения, 162 млн грн – на услуги в сфере информационных технологий и компьютерной техники…. Кроме того, филиал компании – «Агрогаз» позволял себе закупать алкогольные напитки за народные деньги, например, пива на 19 тыс. грн и вина на 98 тыс. грн», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, осенью 2016 года нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины», который является материнской компанией «Укртрансгаза», не согласовал закупку компрессорных станций на юге Украины для транспортной компании, аргументировав это тем, что такие перекачивающие мощности будут не нужны на юге Украины в результате строительства газопровода «Южный поток».

10 февраля 2017 года глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что внутренний аудит холдинга выявил в системе «Укртраснгаза» подозрительные сделки за 2016 год на сумму 1,5 млрд грн.

17 февраля правление «Нафтогаза» при согласовании с набсоветом приняло решение о временном отстранении президента «Укртрансгаза» Игоря Прокопива от должности, а 20 марта он был уволен.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».