Активисты заявляют о нарушении условий труда на предприятиях Мариуполя

Киев. 23 марта. УНИАН. Общественные активисты заявляют о нарушении условий труда и неудовлетворительной экологической обстановке на металлургических предприятиях и в морском порту города Мариуполь.

Об этом заявила на пресс-конференции в УНИАН председатель независимой Мариупольской профсоюзной организации "Народная солидарность" на металлургических комбинатах "Азовсталь" и "им. Ильича" группы «Метинвест» Виктория Придущенко.

«Мариуполь погряз в дыму, а ситуация на комбинатах ужасная. Говорят, что если что-то не нравится, то можешь уходить с работы. Цеха "Азовстали" и "им. Ильича" вырезаются. Не то что вырезаются, а все там рушится. В конвекторном цехе находятся стенды, которым 72 года. Они могут рухнуть в любое время, и будет страшная авария, в которой могут погибнуть люди. Однако ни одна копейка не вкладывается ни в экологию, ни в улучшение условий труда", - подчеркнула Придущенко.

По ее словам, численность рабочих была на 100 тыс. больше до приватизации заводов.

Присутствовавший на пресс-конференции член профкома профсоюзной организации "Народная солидарность "Меткомбинат "Азовсталь" Александр Ткачев заявил о плохих условиях труда.

«Ситуация настолько критическая, что начали гибнуть люди. За прошлый год в конвекторном цехе меткомбината "Азовсталь" из-за неисправности крана упали четыре ковша с плавками. По счастливой случайности никто не пострадал. Но все эти аварии списываются на простых работников, идут увольнения, когда заставляют уходить по собственному желанию. Кроме того, условия труда настолько ужасные, что невозможно дышать. Нарушены все экологические нормы. А проверки ничего не решают. Местное руководство говорит: «Вы можете писать хоть сто писем, но нам ничего не будет», - подчеркнул активист.

Он отметил, что работников заставляют выполнять работу, которая не входит в должностные обязанности.

«Работников унижают и оскорбляют. Их вынуждают выполнять работу, которая не входит в должностные обязанности, мотивируя тем, что «если не хочешь - увольняйся», - подчеркнул Ткачев.

Также он заявил, что, несмотря на блокаду оккупированных территорий, поставляется уголь из России.

«В порт «Азовстали» ночью заходят баржи со стороны России, и разгружается антрацит, который с успехом перерабатывается», - сказал Ткачев.

По словам присутствующего на мероприятии председателя профсоюзной организации "Народная солидарность" в Мариупольском морском торговом порту Андрея Глебова, для работников введены жесткие правила, за нарушение которых следуют не менее жесткие санкции.

«Людей постепенно превратили в рабов, готовых получать нищенскую зарплату. Это и повлекло создание профсоюзных организаций», - подчеркнул Глебова.

По его словам, максимальная зарплата работников на первом грузовом районе за половину марта составила 2200 грн.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката.

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

Мариупольский морской торговый порт - ведущий порт на Азовском море, входит в пятерку крупнейших портов Украины. Находится в северо-западной части Таганрогского залива. Навигация в порту длится круглый год.

Порт обеспечивает переработку навалочных, насыпных, генеральных, тяжеловесных, негабаритных грузов, контейнеров, а также наливных грузов.