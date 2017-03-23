Жители Киевской области призывают власти установить обоснованные тарифы на пригородные автоперевозки

Киев. 23 марта. УНИАН. Жители Киевской области считают необоснованным повышение тарифов на проезд в пригородных маршрутных такси и призывают власти повлиять на частных перевозчиков для установления справедливых тарифов на пассажирские перевозки в области.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила общественный деятель города Вишневое, лидер протестных акций, руководитель Киевского областного штаба «За справедливые тарифы!» Людмила Мартыненко.

«Мы начинаем большую борьбу по выявлению мошенничества и коррупции в транспортной мафии. В Киевской области есть монополия на пассажироперевозки, мы выступаем против монополистов… Община Киевской области просит установить обоснованные тарифы на пассажирские перевозки в Киевской области, ведь люди отдают последние деньги за проезд и у них нет выхода, потому что единственный транспорт, которым можно добраться до Киева, – это частные перевозки», – заявила Мартыненко.

Она также отметила, что жители Киевской области призывают Киевскую областную государственную администрацию (КОГА) создать несколько муниципальных маршрутов, а также запустить дополнительные электрички в пригороде столицы, чтобы люди имели возможность пользоваться альтернативными видами транспорта.

«Руководство Киевской областной госадминистрации обещало создать межведомственную комиссию по вопросам запуска дополнительных электричек в Тарасовке, Боярке и Вишневом, но этот вопрос до сих пор остается в намерениях администрации», – добавила Мартыненко.

Она также сообщила о том, что активисты провели около 10 акций протеста, чтобы обратить внимание властей на данную проблему. После проведения одной из них под стенами КОГА в конце января текущего года руководство администрации под давлением общественности таки создало рабочую группу для решения данной проблемы, а также выразило готовность встать на сторону активистов, однако, по словам Мартыненко, «дальнейшие действия говорили о другом».

В частности, по словам присутствовавшего на мероприятии активиста из села Петропавловская Борщаговка и члена рабочей группы по изучению тарифов при КОГА Дениса Крепака, результаты деятельности этой рабочей группы носили лишь рекомендательный характер и никак не повлияли на тарифообразование на пассажироперевозки в пригороде.

«Группа рекомендовала ограничить повышение тарифа максимум на четверть от действующих в ноябре тарифов, но почти все перевозчики эту рекомендацию проигнорировали, а некоторые из них повысили тариф вдвое», – сказал Крепак.

Он уточнил, что в ноябре 2016 года стоимость проезда в одной из пригородных маршруток из Вишневого в Киев составляла 6 грн, затем в декабре она была повышена до 8 грн, а в январе – до 12 грн.

Крепак также отметил, что КОГА не расторгает договоры с перевозчиками, несмотря на наличие ряда нарушений, в частности, свидетельствующих о том, что перевозчики не придерживаются паспортов маршрутов, предоставляют недействительные талоны на проезд и перевозят сверхдопустимое количество пассажиров.

«Есть серьезные признаки того, что КОГА сознательно игнорирует свои обязанности», – сказал он, добавив, что, согласно заключенным с КОГА договорам, перевозчики не имеют права повышать тарифы без согласования с руководством администрации.

Также, по словам Мартыненко, после перекрытия активистами дороги в Вишневом и в Софиевской Борщаговке в конце января о данной проблеме стало известно премьер-министру Владимиру Гройсману, однако до сих пор никакой реакции с его стороны не последовало.