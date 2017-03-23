Генпрокуратура должна разобраться, на каком основании по решению суда оккупированного Крыма в Мюнхене задержали добровольца Старова - адвокат (видео)
Киев. 23 марта. УНИАН. Сторона защиты украинского добровольца, капитана III ранга ВМС Украины Юрия Старова потребует от Генеральной прокуратуры Украины выяснить, на каком основании по решению суда оккупированного Крыма он был объявлен в международный розыск и задержан в аэропорту Мюнхена (Германия).
Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил адвокат Старова Олег Березюк.
По его словам, Старов был задержан 19 февраля 2017 года в аэропорту, когда ехал в США на выставку парашютно-десантной техники и оборудования, куда был приглашен как специалист в парашютной отрасли.
Как отметил адвокат, после задержания и выяснения обстоятельств Старов был отпущен немецкой стороной. "Но, несмотря на это, возникает вопрос: кто из сотрудников Украинского бюро Интерпола дал разрешение на его объявление в международный розыск на основании решения суда оккупированного Крыма?" - сказал Березюк.
«Поэтому мы обращаемся в Генпрокуратуру и заявляем, что в действиях Национального бюро Интерпола есть признаки преступления, ведь признавать какие-то решения каких-то судов на оккупированной территории никто не имеет права. Генпрокуратура должна истребовать документы из Национального бюро Интерпола, на каком основании Юрий был объявлен в розыск", - добавил он.
В продолжение темы Березюк не исключил, что российская сторона таким образом пытается задержать и получить «для своей расправы» украинских добровольцев. Ведь некоторые российские сайты обнародовали информацию, что правоохранительные органы РФ объявили в розыск жителей АР Крым, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины. При этом, как отметил адвокат, российской стороной "установлено уже 156 таких лиц".