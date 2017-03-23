Активисты опровергают заявление Матиоса о заказном характере акции возле дома председателя ВСП Бенедисюка

Киев. 23 марта. УНИАН. Координатор движения «Традиция и порядок» Богдан Ходаковский опровергает заказной характер акции возле дома председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка.

Об этом Ходаковский заявил на пресс-конференции в УНИАН, комментируя заявление главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

«Мы консервативная, а не радикальная организация. По поводу заказа акции – это смешно. Мы проводим десятки акций, разнообразных кампаний... Следствие не завершено, так о каком заказном характере может идти речь», - подчеркнул он.

Он также изложил свою версию событий возле дома Бенедисюка. «Мы собрали немного информации о Бенедисюке, его возможной коррупционной деятельности. Мы не уполномочены проводить расследования, давать окончательные выводы, но из той информации, которая была обнародована в открытых источниках, складывалось впечатление, что, возможно, Бенедисюк, находясь на таком важном посту, является коррупционером. Мы подготовили два заявления в НАБУ и НАПК... Утром 17 числа мы с активистами поехали к одному из домов, который принадлежит Бенедисюку и который, возможно, сдается в аренду, деньги за которую не декларировались. Мы приехали с цветами и конфетами и хотели подтвердить либо опровергнуть эту информацию», - рассказал координатор движения.

В свою очередь, представитель движения «Традиция и порядок» Юрий Бондаренко рассказал следующее: «Мы сначала звали, чтобы он вышел, пользовались мегафоном, но к нам никто не выходил. В 19.00 в нескольких метрах от нас остановился автомобиль, несколько раз посигналил и начал ехать на людей. Вышел человек с пистолетом, похожий на Бенедисюка, и стал кричать, что будет стрелять. Он вырвал планшет из рук одного из активистов и сделал прямой выстрел в землю, ориентировочно возле ноги. В это время его жена напала на фотографа событий».

Вместе с тем фотограф, который является свидетелем событий, Анна Левина отметила, что активисты просто пытались получить комментарий. «Мы хотели просто взять комментарий, и ничего плохого мы делать не хотели. На нас пыталась наехать машина. Потом вышел Бенедисюк и угрожал, что будет в нас стрелять. Я в этот момент фотографировала и снимала на видео. Женщина, которая похожа на его жену, подошла ко мне, я от нее стала убегать, а она за мной. Она меня догнала, повалила на землю и начала бить. Ребята с трудом ее от меня оттащили. Я отошла от забора и потеряла сознание», - рассказала фотограф.

Сейчас, по словам Ходаковского, возбуждено два уголовные производства против активистов. «Кому была угроза – пусть разбирается следствие, но мы понимаем, что сейчас правосудие подошло к своему рубикону. Если наших активистов будут пытаться сажать в тюрьму, то мы можем с уверенностью говорить, что мы вернулись во времена Януковича. Мы помним, как когда-то активистов Автомайдана, которые пикетировали дома чиновников, похищали. Сейчас уже к репрессивной машине присоединилась военная прокуратура. Мы надеемся, что следствие будет объективным... Мы будем бороться дальше. У нас есть десятки друзей в Европе из консервативных движений и течений, и мы уверены, что, если будут продолжаться попытки посадить или репрессировать наших активистов, мы обязательно доведем это дело до Страсбурга», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня главный военный прокурор Матиос заявил, что нападение на председателя ВСП носило заказной характер. «Следствием установлены все исполнители этого дерзкого нападения, среди которых семь студентов. Самыми молодыми из нападавших оказались двое 16-летних школьников, что отдельно квалифицировано следствием как вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность», - проинформировал Матиос.

По его словам, во время допросов вышеуказанные лица не смогли объяснить, почему в темное время суток находились возле дома председателя ВСП и осуществили на него нападение.

***В Высшем совете правосудия заявили, что 17 марта поздно вечером группа одетых в балаклавы лиц совершила нападение на Бенедисюка и его жену возле их частного дома. С целью самозащиты судья был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух из личного оружия.

Полиция открыла два производства по факту инцидента между председателем ВСП и активистами: по ст.296 (Хулиганство) и ст.346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Бенедисюк заявил, что нападение на него было совершено за принципиальную позицию по очищению судейских рядов.

Президент Петр Порошенко принял решение предоставить Бенедисюку государственную охрану на время проведения конкурса на должности судей Верховного суда.