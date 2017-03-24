В Украине ежегодно туберкулез диагностируется у более 30 тысяч человек - Богомолец

Киев. 24 марта. УНИАН. В Украине ежегодно туберкулез диагностируется у более 30 тысяч человек.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила на пресс-конференции в УНИАН по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается сегодня.

По ее словам, самые высокие показатели заболеваемости туберкулезом зарегистрированы в Одесской области - 123,8 на 100 тысяч населения, Херсонской (106,1), Днепропетровской (99,6) и Кировоградской (92,3) областях, самые низкие – в Тернопольской (50,1), Харьковской (53,4), Луганской (53,8), Черновицкой (54,6) областях и в Киеве (53,9).

«Ежегодно в среднем у 30 тысяч украинцев диагностируется туберкулез. Около 6 тысяч умирают из-за этой болезни, столько же становятся инвалидами.

В то же время количество новых случаев туберкулеза в Украине за последние 10 лет снижается. В 2015 году заболеваемость ТБ, включая новые случаи и рецидивы, среди всего населения Украины составила 70,5 на 100 тыс. населения (в 2014 – 71,2). Также показатель распространенности всех форм активного туберкулеза, по сравнению с 2014 годом, снизился на 6,1% (с 90,2 на 100 тыс. в 2014 г. до 84,7 на 100 тыс. в 2015 г.)», - отметила Богомолец.