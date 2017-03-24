В Украине более 70% больных туберкулезом являются лицами трудоспособного возраста.

Киев. 24 марта. УНИАН. В Украине 77% больных туберкулезом являются лицами трудоспособного возраста - 18-54 лет.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила на пресс-конференции в УНИАН по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается сегодня.

«Возрастная группа 25-44 года составляет 52,5%, что свидетельствует о высоком социальном влиянии и экономической нагрузке, вызванной туберкулезом», - сказала Богомолец.

Она также подчеркнула, что Украина является одной из пяти стран с самым высоким уровнем заболеваемости мультирезистентным туберкулезом (МРТБ) в Восточной Европе и Центральной Азии.

«По результатам исследования, распространение мульти резистентного туберкулеза среди новых случаев и случаев повторного лечения составляют соответственно 24,1% и 58,1%. Особенно угрожающим является несвоевременное обращение больных за медицинской помощью, поздное выявление туберкулеза и сочетание форм ВИЧ/ТБ, что обусловливает высокий уровень смертности и является результатом отсутствия комплексного подхода к сочетанию профилактических и лечебных программ на государственном и региональном уровнях в единую действенную систему противодействия», - подчеркнула Богомолец.

Народный депутат также подчеркнула, что особого внимания требует вопрос контроля уровня заболеваемости туберкулезом среди внутренне перемещенных лиц.

«До военных действий на востоке страны в Донецкой и Луганской областях было сосредоточено до 15% всех больных туберкулезом. За 2013-2016 годы среди внутренне перемещенных лиц зарегистрировано 904 пациента, больных туберкулезом, среди них с мультирезистентной формой - 325 человек (36%), с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ - 254 (28,1%) пациента», - сказала Богомолец.

Она также акцентировала, что протоколы оказания медицинской помощи больным туберкулезом обновлены, они отвечают международным рекомендациям и прошли оценку ВОЗ.

«В Украине в 2012-2016 годах действовала общегосударственная целевая социальная программа противодействия туберкулезу. В настоящее время разработан проект концепции Программы на 2017-2021 годы и Общегосударственной программы по борьбе с туберкулезом на 2017-2021 годы. На протяжении 2001-2016 годов Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией выделил Украине более 521,3 млн долларов США на реализацию программ по противодействию туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу. Ежегодно из государственного бюджета Украины выделяются средства на закупку лекарственных средств для лечения больных туберкулезом, в настоящее время закупка этих препаратов осуществляется через международные организации, потребность обеспечивается почти в полном объеме - на 96,3%. Потребность на 2017 год составляет 573 568,3 тыс. грн, фактически предусмотрено государственным бюджетом - 552 482,5 тыс. грн», - сообщила Богомолец.

Она призвала народных депутатов присоединиться к борьбе с эпидемией туберкулеза в Украине.

«Я, как представитель украинского парламента, уже приобщилась к мировой кампании по противодействию и профилактике туберкулеза - Глобальному Кокусу, подписав Барселонскую декларацию, и призвала всех народных депутатов Украины присоединиться к этой международной инициативе. Глобальный Кокус по туберкулезу - масштабное международное движение парламентариев, приверженных борьбе с туберкулезом, созданное в 2014 году. Уникальная мировая сеть Кокуса объединяет более 1 тыс. 400 парламентариев из 130 стран мира. Цель объединения - усиление ответа на эпидемию туберкулеза на национальном, региональном, континентальном и глобальном уровнях», - сказала Богомолец.

По ее данным, в Украине ежегодно туберкулез диагностируется у более чем 30 тысяч человек.